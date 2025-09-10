Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas

A menos de 24 horas del inicio del curso, Educación ha emitido una resolución para obligar a varias empresas a realizar 223 líneas que quedaron desiertas; en el sector dan por hecho que habrá problemas y alumnos sin autobús en el primer día de clase

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Este jueves, 11 de septiembre, empieza el curso escolar en Extremadura y las miradas están puestas en las rutas de transporte, es decir, en los autobuses que se encargan de llevar a los alumnos a los centros educativos. Muchos viven en pueblos en los que no existen colegios e institutos y tienen que desplazarse a otras localidades.

Para ellos es indispensable este servicio del que hacen uso 16.000 alumnos cada año. Sin embargo, en este inicio de curso hay más de 5.000 que podrían verse afectados si la empresa que ha sido adjudicataria de forma directa y obligatoria, tras quedarse desierto el concurso, no realiza la ruta. Eso podría generar problemas en más de 200 líneas de las 579 que existen en la región.

La Junta ha sacado a licitación dichas rutas con el objetivo de adjudicarlas a empresas del sector, pero no se han presentado a los concurso públicos. Eso ha provocado que tan solo un día antes del inicio de curso, el Ejecutivo regional haya tenido que emitir una resolución administrativa para adjudicar de forma directa y obligatoria 223 líneas de transporte escolar.

Sin embargo, eso no garantiza que este jueves, 11 de septiembre, estén en las paradas de autobús con sus vehículos recogiendo a los alumnos.

En esta tabla se pueden consultar las rutas que podrían verse afectadas en el caso de que las empresas que han sido adjudicatarias directas este miércoles no realicen el servicio. En el buscador puede comprobar si está su localidad o su centro educativo. Si seguidamente aparece la ruta con origen y destino es que podrían darse problemas.

De hecho, el sector del transporte escolar da por hecho que habrá alumnos sin autobús el primer día. Así lo piensan tanto empresarios que han acudido a las licitaciones convocadas por la Junta para cubrir las rutas como aquellos que no han participado en los concursos.

Para intentar que cada una de las rutas del transporte escolar estén garantizadas, la Junta asegura que ha estado trabajando en todo momento. El martes lanzó una licitación urgente con la que pretendía cubrir 'in extremis' un servicio esencial. Antes también había acudido a la justicia para solicitar medidas cautelares con el objetivo de garantizar este derecho. Así lo pidieron tras denunciar a una serie de empresas por supuestas coacciones.

Las empresas denunciadas no se presentaron a la licitación, pese a haber firmado un acuerdo marco en 2024 en el que se fijaban los precios y condiciones de estas rutas de transporte escolar, según explica el Ejecutivo regional. «Las prácticas denunciadas tienen como fin alterar el precio de los contratos, obteniendo su adjudicación por un valor muy superior al que estas mismas empresas, que son una minoría, suscribieron en el acuerdo marco», aseguró la Junta un día después de interponer la denuncia el pasado jueves por la noche.

Pese a esas acciones llevadas a cabo por la Junta, este jueves empieza el curso y tanto las familias como los centros educativos reconocen que hay incertidumbre.