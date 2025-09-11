Educación propone clases telemáticas para los alumnos que no puedan acudir al colegio por falta de transporte escolar La consejera Mercedes Vaquera envía una carta a las familias en las que ofrece ayudas económicas a las que lleven a sus hijos a los centros educativos

Ana B. Hernández Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:31 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

Clases telemáticas y ayudas económicas para las familias. Son las dos medidas adoptadas por la Consejería de Educación para sortear los problemas generados por la falta de transporte escolar para todos los alumnos de la región que necesitan este servicio.

En una carta remitida por Mercedes Vaquera a las familias, a través de Rayuela, la consejera explica que en este inicio de curso las mejoras implementadas (más docentes, ratios más bajas, más medidas de atención a la diversidad, mejora en las infraestructuras, más ayudas para facilitar la conciliación y una mayor oferta educativa) «se han visto alteradas por una situación sobrevenida, que lamentablemente, y por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ha afectado a vuestros hijos e hijas, y a vosotros, las familias», les dice.

La consejera reconoce que «el transporte escolar en Extremadura no es solo un servicio complementario, tiene carácter compensador porque garantiza el acceso al sistema educativo de los alumnos. Es, por tanto, un servicio esencial», afirma. Motivo por el que, continúa, «desde que comenzó la legislatura hemos venido trabajando con las empresas del sector para atender sus demandas y acordar con ellas mejoras que redundaran en una mejor prestación del servicio».

En este marco, «acordamos con las empresas no prorrogar el acuerdo marco anterior (de 2021 pero con precios para los transportistas de 2016) y elaborar uno nuevo, con precios y condiciones actualizadas». Según Vaquera, este nuevo acuerdo ha supuesto un incremento de los precios de un 20% de media, más de 16 millones de euros, «y en la categoría C, donde están la mayoría de las rutas, del 50%, tomando como referencia el observatorio de costes del transporte».

El nuevo acuerdo marco se aprobó en 2024 y ha entrado en vigor este curso. «Todas las empresas que prestaban el servicio el curso pasado se homologaron, aceptando las condiciones», concreta la consejera.

No obstante, en el intervalo entre ambos acuerdos, se trabajó con las empresas a través de contratos con precios actualizados, tomando como referencia el nuevo«, y en este proceso »ya hubo una minoría de empresas que se desmarcó, buscando alterar los precios acordados«.

Esa minoría de empresas, unas 40 según el sector, no ha participado en el concurso de adjudicación de las 579 rutas de transporte escolar en Extremadura, que garantiza la asistencia a los centros educativos de unos 16.000 alumnos.

Tanto es así que con la licitación se cubrieron solo 230 rutas y la Junta se vio obligada «a licitar nuevamente con contratos de emergencia y hasta en 10 ocasiones, con subidas de precios durante todo el verano, para cubrir el resto de las rutas». Pese a ello, en los días previos al inicio de curso, más de 200 rutas seguían sin adjudicarse.

Ante esta situación, la Junta ha adjudicado de manera directa y obligatoria las 223 rutas desiertas después de solicitar al juzgado que las obligara a realizarlas como medida cautelar en la denuncia, por vía penal, que ha interpuesto contra ellas por lo que considera «una situación intolerable de amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación de las rutas ».

Pero por el momento el juzgado ha rechazado la medida cautelar y las empresas a las que se les han adjudicado de manera obligatoria las 223 rutas desiertas no las han realizado de manera mayoritaria. Es el motivo por el que más de 5.000 alumnos no han contado con bus en el primer día del nuevo curso escolar en Extremadura ni está previsto que lo tengan mañana.

Ante esta situación, «como vuestros hijos e hijas y vosotros mismos os estáis viendo perjudicados, y mientras consigamos retomar la normalidad, hemos dado indicaciones a los directores de vuestros centros para que implanten la modalidad telemática de las enseñanzas, coexistente con la presencial para atender a todos los alumnos, puedan asistir o no».

Además, añade Mercedes Vaquera en la carta a las familias, «vamos a arbitrar medidas para ofreceros ayudas económicas que palíen los trastornos que esta situación os pueda ocasionar, si optáis por trasladar, con medios propios, a vuestros hijos e hijas a los centros».

«Compartimos vuestro malestar y preocupación. En nuestra voluntad ha estado siempre la prioridad de garantizar el acceso a la educación de vuestros hijos e hijas, y de proteger a las empresas, que en su mayoría han cumplido con profesionalidad y rigor», les dice también a las familias extremeñas.

Su departamento, concluye, «sigue trabajando para encontrar alternativas a esta situación y evitar que los inconvenientes se dilaten en el tiempo».