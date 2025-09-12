Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar

El problema por la falta de transporte escolar para más de 5.000 alumnos extremeños ha generado indignación en la comunidad educativa. Los estudiantes ... plantean un huelga indefinida a partir del 19 de septiembre y las familias harán protestas en las puertas de los colegios e institutos todos los días.

El inicio de curso ha comenzado sin autobuses que lleven a muchos estudiantes desde sus domicilios a los centros educativos y, ante eso, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) ha convocado a las familias afectadas a concentrarse todos los días a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, a las 12.00 horas, en la puerta de los colegios e institutos.

Hacen esta convocatoria en señal de protesta y en defensa de «una educación presencial, gratuita y en igualdad de condiciones para todos».

Este viernes, en la segunda jornada lectiva del curso 2025-2026, los problemas continúan. Las rutas que se adjudicaron de forma directa a través de una resolución administrativa emitida por la Junta a las empresas que no habían acudido a las licitaciones siguen sin realizarse en su mayoría, según confirma a HOY el sector del transporte

Ante eso, mientras la Consejería de Educación consigue retomar la normalidad, ha dado indicaciones a los directores de los centros para que implanten la modalidad telemática de las enseñanzas, coexistente con la presencial para atender a todos los alumnos, puedan asistir o no. A ello se suman ayudas económicas en el caso de que utilicen medios propios para llevar a los alumnos a los colegios e institutos.

Desde Freampa rechazan la decisión de la Consejería de imponer clases telemáticas por la falta de transporte escolar. «Queremos manifestar nuestro más profundo desacuerdo con la decisión adoptada. Consideramos que esta medida no garantiza el derecho a la educación en igualdad de condiciones», dicen de forma contundente mientras la junta directiva de esta federación no para de recibir llamadas de padres preocupados por la situación. «Esto es caótico, es una situación inédita, de las peores que recuerdo en un inicio de curso», asegura a HOY el vicepresidente de Freampa, Francisco Vázquez.

Freampa apunta que «la Consejería no puede asegurar que todo el alumnado afectado disponga de los medios tecnológicos ni de la conectividad necesaria para seguir una jornada lectiva de manera telemática». Añade que se está hablando de «menores de edad que en muchos casos no pueden quedarse solos en casa durante seis horas sin sus progenitores trabajan».

Considera que «esta situación traslada la responsabilidad y las consecuencias del conflicto con las empresas de transporte directamente a las familias, lo cual es inaceptable».

En ese sentido, coinciden con la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) en que «la educación telemática forzada supone una clara discriminación hacia el alumnado del entorno rural, que queda en desventaja frente a quienes residen en zonas urbanas» e insisten en que «la igualdad de oportunidades en la educación pública está en serio riesgo».

Por ello Fadaex ha convocado una huelga estudiantil indefinida a partir del viernes 19 de septiembre, en protesta por esta «grave situación». Piden una solución inmediata y eficaz para evitar que miles de familias «se vean forzadas a costear desplazamientos o a aceptar una formación parcial».

Además, los estudiantes se plantean solicitar a la Consejería de Educación un aplazamiento de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) si no hay rutas en un plazo de 30 días.

Desde Freampa también exigen a la Consejería que «resuelva de manera inmediata este problema garantizando la prestación del transporte escolar y evitando medidas improvisadas que lesionan derechos básicos del alumnado y sobrecargan a las familias».