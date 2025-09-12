HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
Varios alumnos esperando en la parada de autobús de Vivares autobús que lleva a su centro educativo. E. Domeque
Vuelta al colegio

Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar

Freampa llama a las concentraciones en las puertas de los colegios e institutos a partir del lunes a las 12.00 horas ante la falta de autobuses que llevan a los alumnos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:01

El problema por la falta de transporte escolar para más de 5.000 alumnos extremeños ha generado indignación en la comunidad educativa. Los estudiantes ... plantean un huelga indefinida a partir del 19 de septiembre y las familias harán protestas en las puertas de los colegios e institutos todos los días.

