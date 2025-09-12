HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Padres y alumnos esperando en una parada de autobús en el primer día de clase de este curso. E. Domeque

Oleada de críticas a la Junta de Extremadura por la crisis del transporte escolar

Sindicatos y grupos políticos piden la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, después de que 5.000 alumnos se hayan quedado sin autobús que les lleve a sus centros educativos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:16

Oleada de críticas a las gestión del transporte escolar realizada por la Junta de Extremadura. Sindicatos educativos, grupos políticos de la oposición y familias ... ven la situación «inaceptable» y piden responsabilidades.

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  5. 5

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  6. 6

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  7. 7 Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter
  8. 8 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz

