«¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»

«Es indignante, hemos venido a la parada sin saber ni si va a venir el autobús», lamenta la madre de uno de los más ... de 30 estudiantes de la localidad pacense de Vivares que este jueves se han visto afectados por la adjudicación urgente de las rutas escolares. En su caso, la ruta BA075, ha sido adjudicada a la empresa Transportes Masa Gómez y tenía que salir con 33 alumnos del municipio vivareño hacia el instituto Luis Chamizo, en Don Benito. En el trayecto tenía que hacer parada en Ruecas para recoger a otros 22 estudiantes. Sin embargo, pasadas las 8 de la mañana y tras media hora de espera, el autobús no se ha presentado.

«Más allá de que vaya a venir el autobús, es la incertidumbre porque nadie nos ha comunicado nada», afirma en un corrillo de varios padres Ana Isabel González, que añade que tampoco a través del sistema Rayuela han recibido en estas últimas horas ninguna notificación. «Creo que desde junio han tenido tiempo de darle a esto una solución, ¿O qué hacemos? ¿Dejamos de trabajar para llevar nuestros niños a clase o dejamos que nuestros niños no estudien?», proseguía esta madre mientras se organizan varios coches para que sus hijos puedan asistir este miércoles a su primer día de instituto.

El desconcierto es tal que hasta la acompañante escolar contratada para ir en el autobús junto a los alumnos también estaba en la parada sin saber si se iba a prestar o no el servicio de transporte. Mientras, el autobús que realizaba la ruta a otros tres institutos dombenitenses se marchaba vacío.

Ampliar Los padres se han organizado para llevar a los menores a Don Benito. E. Domeque

El alcalde de esta entidad local menor de Don Benito también se ha acercado hasta la parada, incluso este miércoles se planteaba poner a disposición su vehículo particular para acercar a algunos de los chavales, «pero son menores y existe una responsabilidad, también por el riesgo de accidente». Antes, se encargó de ponerse en contacto con la empresa adjudicataria. «Nos dijeron que el servicio seguramente no se iba a prestar y lo comuniqué a los vecinos que podían verse afectados», explicaba esta mañana en conversación con el diario HOY.

En este primer día de curso, padres y madres se han podido organizar en sus vehículos para que sus hijos asistan al primer día de curso, tanto en la ida como en la vuelta. Pero de cara a mañana muchos se plantean que sus hijos no vayan a clase hasta que se solucione el problema.