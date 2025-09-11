HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos esperando esta mañana el autobús en la parada de Vivares.

Ver 4 fotos
Alumnos esperando esta mañana el autobús en la parada de Vivares. Estrella Domeque
Padres de los alumnos sin transporte escolar

«¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»

El primer día de clase se han registrado incidencias en el transporte escolar en la región y algunos alumnos se han quedado sin autobús

Estrella Domeque

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:20

«Es indignante, hemos venido a la parada sin saber ni si va a venir el autobús», lamenta la madre de uno de los más ... de 30 estudiantes de la localidad pacense de Vivares que este jueves se han visto afectados por la adjudicación urgente de las rutas escolares. En su caso, la ruta BA075, ha sido adjudicada a la empresa Transportes Masa Gómez y tenía que salir con 33 alumnos del municipio vivareño hacia el instituto Luis Chamizo, en Don Benito. En el trayecto tenía que hacer parada en Ruecas para recoger a otros 22 estudiantes. Sin embargo, pasadas las 8 de la mañana y tras media hora de espera, el autobús no se ha presentado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  3. 3 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  4. 4 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  5. 5 Grave una niña de 12 años tras una salida de vía en la A-5, a la altura de Almaraz
  6. 6

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  7. 7

    Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura
  8. 8 Seis meses de prisión y 12.000 euros de indemnización por vender a terceros clases online de una academia de informática de Cáceres
  9. 9 Extremadura suma cuatro nuevas fiestas de Interés Turístico: estos son los pueblos donde se celebran
  10. 10

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»