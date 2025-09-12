HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Padres llevando a los alumnos en sus coches particulares a los centros educativos. E. Domeque
Extremadura

El conflicto del transporte escolar se enquista: 5.000 alumnos vuelven a quedarse sin autobús

«Esto no se arregla en los juzgados, sino hablando», afirman los empresarios del sector

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:49

El conflicto del transporte escolar se enquista. Este viernes es la segunda jornada lectiva y los problemas continúan. Las rutas que afectan a más ... de 5.000 alumnos en Extremadura siguen sin cubrirse, tal y como confirman a HOY las empresas adjudicatarias de forma directa a través de una resolución administrativa emitida por la Junta. La Consejería de Educación les obligaba a prestar el servicio tras haberse quedado desiertas las licitaciones, pero estas no están realizando los trayectos y la situación se prevé que se alargue.

