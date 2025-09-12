El conflicto del transporte escolar se enquista: 5.000 alumnos vuelven a quedarse sin autobús

El conflicto del transporte escolar se enquista. Este viernes es la segunda jornada lectiva y los problemas continúan. Las rutas que afectan a más ... de 5.000 alumnos en Extremadura siguen sin cubrirse, tal y como confirman a HOY las empresas adjudicatarias de forma directa a través de una resolución administrativa emitida por la Junta. La Consejería de Educación les obligaba a prestar el servicio tras haberse quedado desiertas las licitaciones, pero estas no están realizando los trayectos y la situación se prevé que se alargue.

No lo hicieron el primer día de clase y tampoco el segundo, lo que incrementa el problema, pues en este viernes a los alumnos de Secundaria se han unido los que cursan Bachillerato.

«Las cosas no se solucionan en los juzgados, sino hablando, y a nosotros no nos ha llamado nadie de la Consejería de Educación en estos últimos días para intentar arreglarlo», coinciden varios empresarios del sector del transporte escolar.

Las empresas del sector aseguran que la situación sigue igual y también lo confirman en los centros educativos. En el instituto Luis Chamizo de Don Benito, donde la mitad de su alumnado hace uso del transporte escolar (son unos 280), el problema se ha repetido. Ningún autobús les ha recogido en sus municipios para llevarles al instituto.

De las 12 líneas que llegan a este centro para llevar a estudiantes de la Serena y las Vegas Altas, solo se ha cubierto una, según indica su director Antonio Molina, que intenta organizar todo contra reloj para ofrecer enseñanza telemática a los alumnos que no pueden asistir a clase porque no tiene medios para hacerlo, como ha indicado la Consejería de Educación. «Una gran parte de los alumnos afectados por las rutas ha venido a clase. Se organizan en coches de familiares, pero en torno a un 23% no está hoy en el instituto», lamenta Molina.

Tampoco están dando clases de forma telemática porque aún no cuentan con los recursos disponibles y necesitan tiempo para organizarse con aspectos como las claves para los alumnos o los programas informáticos. Una situación que tanto los sindicatos de profesores como las asociaciones de padres han criticado. La Junta también ha propuesto ayudas económicas para las familias.

Desde Freampa, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos, consideran la situación «caótica» y anuncian movilizaciones y concentraciones a las puertas de los colegios a partir del próximo lunes.

Desde los sindicatos se ha criticado igualmente un inicio de curso en el que no está garantizada la asistencia a clase de miles de alumnos. Las medidas para paliar este déficit tampoco cuentan con su respaldo: «Un docente no puede tener un grupo de alumnos en el aula y otro en casa conectados telemáticamente», resume PIDE.

Las rutas afectadas

Hay que recordar que la Junta no ha logrado adjudicar todas las rutas escolares que se precisan porque hay empresas que no ha participado en el concurso de adjudicación de las 579 rutas de transporte escolar en Extremadura, que garantiza la asistencia a los centros educativos de unos 16.000 alumnos. De hecho, con la licitación se cubrieron solo 230 rutas y Educación se vio obligada a licitar nuevamente con contratos de emergencia y hasta en 10 ocasiones. Pese a ello, 223 rutas quedaron desiertas.

Ante esta situación, la Junta optó por adjudicarlas de manera directa y solicitó al juzgado que obligara a las empresas a realizarlas como medida cautelar en la denuncia, por vía penal, que ha interpuesto contra ellas por lo que considera «una situación intolerable de amenazas, coacciones y alteración de precios en el proceso de adjudicación».

El juzgado ha rechazado la medida cautelar y las empresas a las que se les han adjudicado de manera obligatoria las 223 rutas desiertas no las están realizando de manera mayoritaria. Es el motivo por el que más de 5.000 alumnos no cuentan, por el momento, con autobús que les lleve a sus centros educativos.