El regadío de montaña como infraestructura antincendios

La recurrencia y virulencia de incendios forestales en regiones mediterráneas exige un enfoque territorial integral que combine prevención, planificación del uso del suelo y participación ... de los actores locales. En este contexto, la agricultura de montaña puede desempeñar un papel determinante, especialmente cuando está apoyada en sistemas de riego eficientes y bien gestionados.

El caso de El Torno (Cáceres), en el norte de Extremadura, ofrece un ejemplo relevante. A pesar de su proximidad al epicentro del incendio declarado en Jarilla (12 de agosto de 2025), que está arrasando miles de hectáreas del Valle del Jerte y del Ambroz, y que ha provocado la evacuación de los municipios colindantes (Rebollar, Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia), este municipio no fue incluido entre los evacuados. Este hecho plantea la necesidad de analizar la posible influencia de su modelo agrario y de gestión del agua en la contención del fuego.

Numerosos estudios evidencian que el abandono agrícola favorece la continuidad del combustible vegetal y, con ello, el riesgo de propagación de incendios. En contraposición, los paisajes agrícolas en activo –especialmente cuando presentan estructuras en mosaico y tratamientos culturales regulares– pueden actuar como elementos de fragmentación del combustible y freno al avance del fuego.

En El Torno, predomina el cerezo como cultivo principal, unido a prácticas sistemáticas de poda, limpieza de suelos y riego localizado, configura un paisaje menos inflamable, con discontinuidades estructurales que dificultan la propagación del incendio.

Las infraestructuras de riego –balsas, depósitos, tomas, conducciones y pistas de acceso– desempeñan un papel funcional no solo en el uso agrícola del agua, sino también como recursos logísticos en situaciones de emergencia. En El Torno, la existencia de puntos de agua accesibles permitió la recarga rápida de medios aéreos y terrestres, mejorando la operatividad de los equipos de extinción.

Investigaciones de la Universidad de Extremadura señalan que las zonas agrícolas regadas y desbrozadas pueden reducir significativamente la propagación y el impacto de los incendios en comparación con zonas abandonadas o sin manejo (Pulido, 2021). Estos datos refuerzan la necesidad de integrar la planificación de los regadíos dentro de los instrumentos de protección civil y ordenación del territorio rural.

Hace más de 15 años, la Comunidad de Regantes de El Torno emprendió un proceso de modernización integral de su sistema de riego. La transición hacia sistemas presurizados y automatizados ha tenido múltiples efectos positivos como la reducción del esfuerzo manual, la mayor eficiencia hídrica y rentabilidad más elevada del cultivo del cerezo.

Estos avances han facilitado la incorporación de jóvenes al sector agrario, dinamizando el tejido cooperativo y manteniendo las explotaciones activas. Durante el incendio, este relevo generacional resultó crucial, agricultores en activo, con terrenos cuidados y proyectos de futuro, colaboraron en contener las llamas en sus fincas y apoyaron el trabajo de los equipos de extinción, contribuyendo a frenar la propagación del fuego en el municipio.

A pesar de la inversión y el esfuerzo técnico realizado, la Comunidad de Regantes de El Torno aún no cuenta con una concesión de agua regularizada. La situación es aún más grave en la mayoría de los municipios del Valle del Jerte, ya que carecen de infraestructuras de riego. Las dificultades, trabas y retrasos para conseguir las concesiones de agua y los permisos medioambientales son responsables de esta situación que ha supuesto la pérdida de oportunidades clave para consolidar un modelo agrario que contribuye activamente a la sostenibilidad y a la prevención frente a incendios. De ahí la necesidad urgente de coordinar políticas agrarias, ambientales y de emergencia, y de otorgar respaldo jurídico y financiero a aquellas iniciativas de gestión del agua que sostiene la vida en el medio rural.

El caso de El Torno pone de manifiesto que el regadío de montaña, cuando está adecuadamente planificado, gestionado y asociado a sistemas de cultivo activos, constituye una infraestructura multifuncional de carácter estratégico. Su función excede la mera provisión de recursos hídricos para la producción agrícola, dado que interviene en la ordenación del territorio, contribuye a la configuración de paisajes en mosaico menos vulnerables al fuego, favorece la fijación de población en el medio rural, facilita la incorporación de jóvenes al sector agrario y refuerza la capacidad adaptativa frente a riesgos naturales y climáticos.

A partir de esta evidencia, se considera prioritario incorporar los regadíos de montaña en los planes de prevención y extinción de incendios forestales, reconocer explícitamente su valor dentro de las políticas de desarrollo rural y de adaptación al cambio climático, y garantizar la seguridad jurídica de las comunidades de regantes de montaña mediante procedimientos más ágiles de concesión de derechos de uso de agua y de tramitación ambiental. Asimismo, resulta esencial asegurar un marco de financiación estable y suficiente que facilite la modernización tecnológica y la construcción de balsa de almacenamiento de agua.

La experiencia observada en El Torno constituye un referente empírico para replantear el papel de los regadíos en zona de montaña, no solo como herramientas productivas, sino como elementos estructurales en la construcción de resiliencia socioecológica y en la gestión sostenible del territorio frente a los actuales retos climáticos y demográficos.