Guardiola: «La legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional» La presidenta extremeña critica la decisión del PSOE de presentar una enmienda de totalidad contra el proyecto de cuentas para 2026

Juan Soriano Jueves, 23 de octubre 2025, 10:58 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha vuelto a abrir las puertas al adelanto electoral debido a las dificultades para llegar a un acuerdo con PSOE o Vox para aprobar las cuentas autonómicas del próximo año.

Guardiola ha respondido en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura a dos preguntas sobre la negociación en marcha para la aprobación de los Presupuestos de 2026, en el día en el que se define la presentación de enmiendas de totalidad contra el proyecto de cuentas. Además de la ya anunciada de Unidas por Extremadura, el PSOE también registrará la suya, lo que supone alejarse del PP.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha preguntado a la presidenta extremeña por la posible convocatoria electoral y la conclusión de la presente legislatura.

Para Gallardo, Guardiola ha demostrado que sigue de acuerdo con Vox en la eliminación de derechos, como con la derogación de la Ley de memoria histórica. Además, ha afirmado que nunca antes un gobierno extremeño ha tenido tanto dinero para hacer políticas gracias a las entregas a cuenta del sistema de financiación y la buena marcha de la economía nacional. «Cómo es posible que se planteen unas elecciones si la economía va bien y los recursos son muchos».

La presidenta extremeña ha asegurado que no da por terminada la legislatura, sino que ha presentado «un presupuesto ambicioso» para el que espera contar con el apoyo para su aprobación. En cuanto al adelanto electoral, ha indicado que «la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional», y ha insistido en que «si hay bloqueo y freno, los extremeños tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para su región».

Gallardo ha replicado que estaría dispuesto a apoyar las cuentas si el PP planteara «una política fiscal justa», ya que considera que las cuentas de 2026 benefician «a los de siempre, los ricos y los privilegiados», con una bajada de impuestos a las eléctricas a partir de 2027 para tratar de evitar el cierre de Almaraz. Además, destaca que la región sigue siendo la única comunidad que no cobra el impuesto de patrimonio.

Por todo ello, Gallardo ha anunciado que su partido presentará una enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos para 2026, y ha afirmado que si la presidenta de la Junta convoca elecciones «el PSOE está preparado para que los extremeños puedan volver a la justicia social».

«No voy a gobernar a cualquier precio», ha afirmado Guardiola. A su juicio, si el PSOE realmente tuviera intención de aprobar los Presupuestos no habría presentado propuestas «inaceptables» que suponen un retroceso y una vuelta «al infierno fiscal».

«Unos me llaman roja, otros me llaman facha, será porque estamos donde tenemos que estar», ha apuntado la presidenta extremeña, quien ha subrayado que las cuentas de 2026 pasan de 8.600 millones de euros, 559 millones más que este año. «Este presupuesto da respuesta a los extremeños que creen en un futuro lleno de oportunidades».

Desencuentro con Vox

El portavoz del Grupo Vox, Óscar Fernández, ha preguntado a la presidenta si descarta pactar los presupuestos con el PSOE, a lo que Guardiola ha señalado que «no cuente con nosotros para descartar, para despreciar o para señalar a ningún grupo político».

La presidenta extremeña afirma que se puede llegar a acuerdos por el beneficio de la región, tal como el PP hizo con Vox al inicio de la legislatura. Por ese motivo, ha pedido responsabilidad y madurez. «Para construir hay que estar, y quien quiera estar que lo diga, pero que no patalee y no monte el espectáculo».

El portavoz de Vox ha recurrido a las propias declaraciones de Guardiola, quien acusó a Gallardo de «mentir a conciencia» y le recordó que se sentará en el banquillo «por enchufar al hermano de Pedro Sánchez». En su opinión, no tiene sentido que la presidenta extremeña negocie «con los que han dejado Extremadura a la cola de España» y un partido que el PP extremeño ha llegado a calificar de «mafia».

Para Guardiola, Vox se muestra cada día más como «un partido antisistema» que quiere «regresar al pasado». La presidenta ha afirmado que el programa alternativo de gobierno que la formación de Abascal ha presentado para negociar las cuentas de 2026 supone «un retroceso en los derechos consolidados», con medidas como la derogación de la ley LGTBI, la eliminación de las políticas de igualdad y la supresión de las plazas para menores no acompañados. Asimismo, considera que «plantean la bancarrota en la Junta de Extremadura» con la desaparición de figuras tributarias como el impuesto de transmisiones patrimoniales.