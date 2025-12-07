HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?

Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Un tribunal admite que el segundo agente pudo encubrir al compañero que apretó el gatillo en un operativo antidroga en el centro de Madrid

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

La causa abierta en un juzgado de Madrid por la muerte a tiros de Johan Andrés Murillo, ciudadano español originario de Colombia, da un salto ... más. Ya son dos los policías de la unidad central antidroga investigados por el homicidio de este joven de 26 años el pasado 29 de enero, cuando recibió un disparo en el pecho en el número 16 de la calle Sinesio Delgado, uno de los ejes viales del noroeste de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General
  7. 7

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio
  8. 8

    El tormento de Guardiola
  9. 9 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven