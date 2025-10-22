Génova da autonomía a Guardiola para un adelanto electoral si no saca adelante sus presupuestos El PP nacional considera que Vox deberá explicar su «no» a las cuentas regionales en territorios como Extremadura o Aragón

El PP nacional de Alberto Núñez Feijóo concede total autonomía a sus 'barones' en Extremadura y Aragón para convocar elecciones autonómicas si no logran aprobar unos presupuestos. Eso sí, los populares avisan que será Vox quien tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos si da portazo a unas cuentas regionales que, a su juicio, mejoran la situación económica en estos territorios.

María Guardiola avanzó hace tres semanas que en caso de no alcanzar ese acuerdo que permita a la comunidad contar con unos nuevos presupuestos en 2026 adelantará las elecciones previstas para 2027. Las cuentas presentadas por los populares extremeños ascienden a 8.657 millones de euros, 559 millones más que las cuentas prorrogadas iniciales de este año. Un aumento presupuestario que responde a la subida de la recaudación y el endeudamiento.

Ante este anuncio, el presidente del Grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ya mostró su discrepancia con el proyecto de cuentas, y acusó a Guardiola de «chantajear a los extremeños» para complacer a Feijóo, asegurando que su decisión de vincular los Presupuestos a unas posibles elecciones anticipadas responde a una orden directa de Núñez Feijóo.

La cúpula del PP subraya sin embargo que la convocatoria de elecciones es una decisión que sólo compete a los presidentes autonómicos.

El PP extremeño no tiene mayoría absoluta en el Parlamento regional, por lo que necesita un acuerdo con el PSOE o con Vox para aprobar sus cuentas.

Los populares extremeños piden a los grupos de la oposición que miren por el interés de la región permitiendo la aprobación de un presupuesto «destinado a que Extremadura siga creciendo económica y socialmente». Este jueves finaliza el plazo para registrar en la Asamblea enmiendas a la totalidad.

Unidas por Extremadura

Es lo que hizo este miércoles Unidas por Extremadura. El grupo parlamentario registró este miércoles su anunciada enmienda y solicita la devolución de esas cuentas a la Junta, al considerar que son «muy mediocres», que no sirven para afrontar los problemas de la región, y que solo son una excusa para el adelanto electoral que, según esta formación, persigue la presidenta, María Guardiola.

Por su parte, el PSOE extremeño está convencido de que Guardiola busca el adelanto electoral con sus presupuestos. El secretario general del PSOE extremeño y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ofreció a Guardiola una reunión para negociar los Presupuestos autonómicos, una propuesta que fue rechazada, pero seguirán las conversaciones entre ambas partes.

Aviso de Abascal al PP

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ya avisó este lunes al Partido Popular de que «no hay chantaje» que pueda hacer a su formación y, aprovechando su visita a Segovia, subrayó que los presupuestos de Castilla y León están «condenados al fracaso».

«No cuenten con Vox cuando no consultan a Vox», sentenció Abascal, para emplazar a Alfonso Fernández Mañueco a convocar ya elecciones. «No solo en Castilla y León, sino las elecciones en Andalucía y en todos aquellos lugares donde se está gobernando en minoría», añadió.

En 'Génova' ya avisan que, si hay «portazo» de Vox a los presupuestos en esas regiones, esa formación tendría que explicar a los ciudadanos por qué se opone a aprobar unas cuentas que mejoran inversiones y la situación económica en esas regiones.