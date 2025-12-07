El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

El Ayuntamiento de Plasencia deberá abonar cerca de 170.000 euros a dos agentes de la Policía Local (84.869,19 euros a cada ... uno), después de que una sentencia firme haya reconocido que el Consistorio tardó tres años en incorporarlos en igualdad de condiciones respecto al resto de aspirantes de su promoción.

Los hechos se remontan a enero de 2022, cuando el resto de aprobados de la convocatoria para cuatro plazas de Policía Local comenzaron su formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Sin embargo, ambos agentes no fueron incorporados hasta el 22 de enero de 2025, a pesar de las resoluciones judiciales que les daban la razón y ordenaban equipararlos a sus compañeros desde el inicio del proceso.

Las sentencias del TSJ de Extremadura, dictadas en octubre de 2024, rechazaron los recursos del Ayuntamiento y confirmaron que los agentes debían recibir todos los efectos administrativos, retributivos y de antigüedad desde la misma fecha que el resto de aspirantes.

El cálculo económico elaborado por el Consistorio determina que cada agente tiene derecho a 84.869,19 euros brutos en concepto de salarios atrasados y antigüedad, más la parte correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, que eleva la cifra total a unos 116.500 euros por trabajador, es decir, más de 233.000 euros en total. De ese importe global, la parte ligada a retribuciones salariales asciende aproximadamente a 170.000 euros, sumando los atrasos de ambos policías.

La Junta de Gobierno Local ha ratificado la resolución de Alcaldía que ordena el pago, ya fiscalizado por la Intervención Municipal. Además, se retrotrae oficialmente la antigüedad de los dos agentes al 21 de enero de 2022, con todos los efectos administrativos y de cotización.

Con esta decisión, el Ayuntamiento cumple finalmente la sentencia tras un largo proceso judicial que se ha prolongado más de tres años y que obligará al Consistorio a afrontar un importante desembolso derivado del retraso en la incorporación de ambos funcionarios.