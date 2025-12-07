HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Local de Plasencia. HOY

El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Debieron incorporarse en enero de 2022, pero no lo hicieron hasta enero de 2025; cada agente percibirá 84.869 euros en salarios atrasados

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia deberá abonar cerca de 170.000 euros a dos agentes de la Policía Local (84.869,19 euros a cada ... uno), después de que una sentencia firme haya reconocido que el Consistorio tardó tres años en incorporarlos en igualdad de condiciones respecto al resto de aspirantes de su promoción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7 Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada
  8. 8 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  9. 9

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  10. 10

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales