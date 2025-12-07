Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura Desde montajes increíbles hasta belenes que cobran vida, estas representaciones son imprescindibles en el calendario navideño

Con la Navidad a las puertas, Extremadura se convierte en un escenario donde los belenes cobran vida, manteniendo así la tradición. Las localidades de la región exhiben estos montajes, algunos vivientes y otros minuciosamente construidos, que forman parte del paisaje emocional navideño. Esta selección reúne diez de los belenes más representativos, piezas clave del calendario festivo extremeño y punto de encuentro para visitantes y vecinos.

Estos montajes no solo evocan la escena del Nacimiento, sino que también preservan oficios, técnicas artesanales y elementos de la identidad local. Su visita se ha convertido en un atractivo cultural imprescindible durante las fiestas, contribuyendo a dinamizar el turismo y a mantener viva una costumbre que forma parte del patrimonio inmaterial de la región.

Belén Viviente de La Bazana 27 de diciembre 17.30 - 21.00 horas En las calles de la pedanía Belén Viviente de La Bazana 27 de diciembre 17.30 - 21.00 horas En las calles de la pedanía Belén Viviente de La Bazana 27 de diciembre 17.30 - 21.00 horas En las calles de la pedanía Belén Viviente de La Bazana 27 de diciembre 17.30 - 21.00 horas En las calles de la pedanía

Organizado por la asociación cultural 'El Labrador, de la Bazana, pedanía de Jerez de los Caballeros. Alcanza en este año sus 22 ediciones. La representación se lleva a cabo en un amplio escenario natural de alrededor de 7.000 metros cuadrados contando para ello con algunos elementos escénicos permanentes como dos chozos de piedra, un pozo, un río, un molino y el pesebre, además de otros que se montarán para la ocasión. Unas 200 personas participan en este Belén Viviente que suele recibir alrededor de 3.000 visitantes, desde distintos puntos de la provincia de Badajoz, el norte de la provincia de Huelva y Portugal, fundamentalmente.

Ampliar Belén Viviente de La Bazana Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Belén Bíblico Monumental Santa Ángela 24 de noviembre - 6 de enero L-V: 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.30 S-D: 12.00 a 14.00 y 16.30 a 20.30 Horarios especiales: el 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 12.00 a 14.00 horas El 25 de diciembre y el 1 de enero de 18.00 a 20.30 horas Cerrado el 18 de diciembre Jerez de los Caballeros Belén Bíblico Monumental Santa Ángela 24 de noviembre - 6 de enero Jerez de los Caballeros L-V: 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.30 S-D: 12.00 a 14.00 y 16.30 a 20.30 Horarios especiales: el 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 12.00 a 14.00 horas El 25 de diciembre y el 1 de enero de 18.00 a 20.30 horas Cerrado el 18 de diciembre Belén Bíblico Monumental Santa Ángela Jerez de los Caballeros 24 de noviembre - 6 de enero L-V: 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.30 S-D: 12.00 a 14.00 y 16.30 a 20.30 Horarios especiales: el 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 12.00 a 14.00 horas El 25 de diciembre y el 1 de enero de 18.00 a 20.30 horas Cerrado el 18 de diciembre Belén Bíblico Monumental Santa Ángela Jerez de los Caballeros 24 de noviembre - 6 de enero L-V: 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.30 S-D: 12.00 a 14.00 y 16.30 a 20.30 Horarios especiales: el 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 12.00 a 14.00 horas El 25 de diciembre y el 1 de enero de 18.00 a 20.30 horas Cerrado el 18 de diciembre

Considerado el Belén Biblico más grande en su género, con 450 metros cuadrados y 45.000 piezas y figuras, de 21 centímetros las de mayor tamaño.Representa 14 escenas bíblicas. Ubicado en la plaza de Santiago, en el edificio del antiguo Mercado de Abastos. Sus promotores son María Eugenia Carrasco, Juan Izaguirre y Manuel Delgado, de la Asociación Cultural Belén Bíblico Monumental Santa Ángela de la Cruz.

Ampliar Belén Bíblico Monumental Santa Ángela HOY

Belén Viviente de Azuaga 20 de diciembre Desde las 16.30 horas En las calles de la localidad Belén Viviente de Azuaga 20 de diciembre Desde las 16.30 horas En las calles de la localidad Belén Viviente de Azuaga Desde las 16.30 horas 20 de diciembre En las calles de la localidad Belén Viviente de Azuaga 20 de diciembre Desde las 16.30 horas En las calles de la localidad

Organizado por el Ayuntamiento azuagueño. Cuenta con más de 30 escenas diferentes y repartidas y situadas en espacios emblemáticos de la localidad que se encuentran dentro de su Conjunto Histórico Artístico. Esta escenificación se realiza en un área de más de 4.000 metros cuadrados, totalmente accesible. En el Belén se recrean escenas bíblicas relacionadas con el Nacimiento de Jesús y otras de carácter popular y costumbristas, presentes en los belenes tradicionales.

Ampliar Belén Viviente de Azuaga Ayuntamiento de Azuaga

Cuenta con artesanos que muestran a los visitantes técnicas y oficios, algunos de ellos desaparecidos en la comarca de la Campiña Sur pero que formaron parte de su pasado: alfarería, cestería, curtidos, elaboración de vidrio, jabones, etc. También se realizan degustaciones gastronómicas: repostería tradicional, pruebas del cerdo ibérico, licores caseros, etc. Además, se desarrollan un meticuloso programa musical y de animación acorde con el evento. Durante el Belén actúan distintos grupos como la Escuela Municipal de Música de Azuaga, coros rocieros, zambombas, etc.

Belén municipal de Mérida 4 de diciembre - 7 de enero L-V: 09.00 a 21.00 horas Centro cultural Alcazaba Belén municipal de Mérida L-V: 09.00 a 21.00 horas 4 de diciembre - 7 de enero Centro cultural Alcazaba Belén municipal de Mérida Centro cultural Alcazaba 4 de diciembre - 7 de enero L-V: 09.00 a 21.00 horas Belén municipal de Mérida Centro cultural Alcazaba 4 de diciembre - 7 de enero L-V: 09.00 a 21.00 horas

Desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero. En el centro cultural Alcazaba. Cuenta con un total de 150 figuras humanas, de entre 16 y 20 centímetros de altura. A ellas se suman decenas de piezas animales, edificios, utensilios...Se trata de figuras, en casi todos los casos, de 40 años de antigüedad. Son casi todas de barro. Las casas y edificios están hechas de poliestireno, de estuco de cal y pintura acrílica. La tarima montada ocupa 75 metros cuadrados y tiene una altura de 80 centímetros.

Este belén ha sido restaurado por la Asociación de Belenistas de Mérida gracias a una subvención de 8.000 euros del Ayuntamiento. Además, este año se ha añadido una zona de puerto y un barco.

Ampliar Belén municipal de Mérida J.M. Romero

Belén de playmobil 5 de diciembre - 8 de enero M-J: 09.45 a 18.15 horas V-S: 09.45 a 19.45 horas Domingos y festivos: 10.15 a 14.45 horas Colección Visigoda de Mérida Belén de playmobil M-J: 09.45 a 18.15 horas 5 de diciembre - 8 de enero V-S: 09.45 a 19.45 horas Domingos y festivos: 10.15 a 14.45 horas Colección Visigoda de Mérida Belén de playmobil Colección Visigoda de Mérida 5 de diciembre - 8 de enero M-J: 09.45 a 18.15 horas V-S: 09.45 a 19.45 horas Domingos y festivos: 10.15 a 14.45 horas Belén de playmobil Colección Visigoda de Mérida 5 de diciembre - 8 de enero M-J: 09.45 a 18.15 horas V-S: 09.45 a 19.45 horas Domingos y festivos: 10.15 a 14.45 horas

Casi 3.000 figuras se exponen en una superficie ampliada de 26 metros cuadrados que conforman el espacio destinado a alojar esta propuesta expositiva. Además de reproducir escenas de la vida cotidiana tradicionales en el entorno del Portal de Belén, se presta especial atención a la recreación de ambientes históricos, como Egipto o el campamento y el anfiteatro romanos. También hay referencias a espacios y personajes de la antigua colonia Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el espacio templar dedicado al culto del emperador Augusto, la taberna de Sentia Amarantis o la citareda Lutatia Lupata. La exposición es fruto de la colección particular de Nova Barrero Martín y Abel Morcillo León. Para su montaje, el Museo Nacional de Arte Romano ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.

Ampliar Belén de playmovil HOY

Belén artístico de La Nacencia 14 de diciembre - 6 de enero Villar de Rena Belén artístico de La Nacencia 14 de diciembre - 6 de enero Villar de Rena Belén artístico de La Nacencia Villar de Rena 14 de diciembre - 6 de enero Belén artístico de La Nacencia Villar de Rena 14 de diciembre - 6 de enero

Las figuras tienen las caras de los vecinos de esta localidad de las Vegas Altas del Guadiana. Son realizadas con materiales desechados como papel de periódico, poliespán, latas, tapones, ropas...Se distribuyen a lo largo de medio kilómetro. Celebra este año su novena edición con aspiración a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional.

Ampliar Belén artístico de La Nacencia HOY

Belén monumental de la Diputación Provincial de Cáceres 5 de diciembre - 11 de enero L-V: 09.00 - 20.30 S: 10.00 a 13.30 y 17.00 a 19.30 Horarios especiales: los domingos y festivos, además del 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 horas Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero Palacio de Carvajal Belén monumental de la Diputación Provincial de Cáceres Palacio de Carvajal 5 de diciembre - 11 de enero L-V: 09.00 - 20.30 S: 10.00 a 13.30 y 17.00 a 19.30 Horarios especiales: los domingos y festivos, además del 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 horas Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero Belén monumental de la Diputación Provincial de Cáceres Palacio de Carvajal 5 de diciembre - 11 de enero L-V: 09.00 - 20.30 S: 10.00 a 13.30 y 17.00 a 19.30 Horarios especiales: los domingos y festivos, además del 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 horas Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero Belén monumental de la Diputación Provincial de Cáceres Palacio de Carvajal 5 de diciembre - 11 de enero L-V: 09.00 - 20.30 S: 10.00 a 13.30 y 17.00 a 19.30 Horarios especiales: los domingos y festivos, además del 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 horas Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero

Sobre una estructura de madera de 60 metros cuadrados que recrea numerosas escenas en las que se conjugan espacios diferentes, desierto, plazas empedradas, huertos, molinos, ríos... Unas 170 figuras humanas (35 articuladas o en movimiento), y 135 figuras de animales. Belén dinámico, con dos circuitos -día y noche-, que muestran cómo los oficios van arrancando con las primeras luces del día y, a medida que va saliendo el sol, otras figuras van cobrando vida.

Ampliar Belén monumental de la Diputación Provincial de Cáceres HOY

Belén de Sanfélix L-S: 17.00 a 21.00 horas 5 de diciembre - 10 de enero Domingos y festivos: 12.00 a 14.00 y 17.30 a 21.00 horas Almendralejo, antiguo colegio Ortega y Gasset Belén de Sanfélix 5 de diciembre - 10 de enero L-S: 17.00 a 21.00 horas Domingos y festivos: 12.00 a 14.00 y 17.30 a 21.00 horas Almendralejo, antiguo colegio Ortega y Gasset Belén de Sanfélix Almendralejo, antiguo colegio Ortega y Gasset 5 de diciembre - 10 de enero L-S: 17.00 a 21.00 horas Domingos y festivos: 12.00 a 14.00 y 17.30 a 21.00 horas Belén de Sanfélix Almendralejo, antiguo colegio Ortega y Gasset 5 de diciembre - 10 de enero L-S: 17.00 a 21.00 horas Domingos y festivos: 12.00 a 14.00 y 17.30 a 21.00 horas

Belén que lleva exponiendo José María Sanfélix desde hace 35 años por diversos puntos de la región. Los últimos diez, en Almendralejo. En el antiguo colegio Ortega y Gasset. En 1.000 metros cuadrados, alrededor de 60.000 piezas, algunas hechas por Sanfélix, otras donadas por particulares.

Ampliar Belén de Sanfélix HOY

Belén de Bodonal de la Sierra Salón del antiguo cine San Fernando 5 de diciembre - 7 de enero Belén de Bodonal de la Sierra Salón del antiguo cine San Fernando 5 de diciembre - 7 de enero Belén de Bodonal de la Sierra Salón del antiguo cine San Fernando 5 de diciembre - 7 de enero Belén de Bodonal de la Sierra 5 de diciembre - 7 de enero Salón del antiguo cine San Fernando

De la Asociación Belenista de Bodonal. Se expone en el salón del antiguo cine San Fernando a lo largo de 350 metros cuadrados. Cuenta con una espectacular luz led, más de 5.000 piezas, 62 motores y más de 20 puntos de agua. Las piezas son totalmente artesanales y en su mayoría, hechas con material reciclable. Este año las edificaciones son totalmente nuevas.

Ampliar Belén de Bodonal de la Sierra HOY

Auto sacramental de Galisteo 24 y 25 de diciembre En las calles de la localidad Auto sacramental de Galisteo 24 y 25 de diciembre En las calles de la localidad Auto sacramental de Galisteo En las calles de la localidad 24 y 25 de diciembre Auto sacramental de Galisteo 24 y 25 de diciembre En las calles de la localidad

En este pueblo de 900 habitantes de la mancomunidad del Valle del Alagón existe una cofradía, la del Niño Dios, fundada hace tres siglos. Treinta y tres cofrades, que visten capas de paño negro, salen en Nochebuena cantando villancicos por las calles del pueblo. Con ellos, su gran tambor (caja) y un singular baile anuncian a todos que Jesús ha nacido en Belén. Son Las Rajas. El día de Navidad, los cofrades, a primera hora de la mañana, se dirigen a la casa del mayordomo, de donde parten en procesión con la imagen del Niño Dios hasta la iglesia. Y representan un auto sacramental, de los más de treinta que tiene la cofradía manuscritos y originales.

Ampliar Auto sacramental de Galisteo HOY

Son casi todos obras donde pastores y bandoleros son protagonistas. Los actores son cofrades o familiares. En estos autos intervienen personajes religiosos que al final, junto al Niño, reciben la adoración de pastores y bandoleros perdonando a los que no tuvieron un comportamiento ejemplar.