Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
Desde montajes increíbles hasta belenes que cobran vida, estas representaciones son imprescindibles en el calendario navideño
María Díaz y Celestino J. Vinagre
Badajoz
Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:02
Con la Navidad a las puertas, Extremadura se convierte en un escenario donde los belenes cobran vida, manteniendo así la tradición. Las localidades de la región exhiben estos montajes, algunos vivientes y otros minuciosamente construidos, que forman parte del paisaje emocional navideño. Esta selección reúne diez de los belenes más representativos, piezas clave del calendario festivo extremeño y punto de encuentro para visitantes y vecinos.
Estos montajes no solo evocan la escena del Nacimiento, sino que también preservan oficios, técnicas artesanales y elementos de la identidad local. Su visita se ha convertido en un atractivo cultural imprescindible durante las fiestas, contribuyendo a dinamizar el turismo y a mantener viva una costumbre que forma parte del patrimonio inmaterial de la región.
Belén Viviente de La Bazana
27 de diciembre
17.30 - 21.00 horas
En las calles de la pedanía
Organizado por la asociación cultural 'El Labrador, de la Bazana, pedanía de Jerez de los Caballeros. Alcanza en este año sus 22 ediciones. La representación se lleva a cabo en un amplio escenario natural de alrededor de 7.000 metros cuadrados contando para ello con algunos elementos escénicos permanentes como dos chozos de piedra, un pozo, un río, un molino y el pesebre, además de otros que se montarán para la ocasión. Unas 200 personas participan en este Belén Viviente que suele recibir alrededor de 3.000 visitantes, desde distintos puntos de la provincia de Badajoz, el norte de la provincia de Huelva y Portugal, fundamentalmente.
Belén Bíblico Monumental Santa Ángela
24 de noviembre - 6 de enero
L-V: 12.00 a 14.00 y 18.00 a 20.30
S-D: 12.00 a 14.00 y 16.30 a 20.30
Horarios especiales: el 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 12.00 a 14.00 horas
El 25 de diciembre y el 1 de enero de 18.00 a 20.30 horas
Cerrado el 18 de diciembre
Jerez de los Caballeros
Considerado el Belén Biblico más grande en su género, con 450 metros cuadrados y 45.000 piezas y figuras, de 21 centímetros las de mayor tamaño.Representa 14 escenas bíblicas. Ubicado en la plaza de Santiago, en el edificio del antiguo Mercado de Abastos. Sus promotores son María Eugenia Carrasco, Juan Izaguirre y Manuel Delgado, de la Asociación Cultural Belén Bíblico Monumental Santa Ángela de la Cruz.
Belén Viviente de Azuaga
20 de diciembre
Desde las 16.30 horas
En las calles de la localidad
Organizado por el Ayuntamiento azuagueño. Cuenta con más de 30 escenas diferentes y repartidas y situadas en espacios emblemáticos de la localidad que se encuentran dentro de su Conjunto Histórico Artístico. Esta escenificación se realiza en un área de más de 4.000 metros cuadrados, totalmente accesible. En el Belén se recrean escenas bíblicas relacionadas con el Nacimiento de Jesús y otras de carácter popular y costumbristas, presentes en los belenes tradicionales.
Cuenta con artesanos que muestran a los visitantes técnicas y oficios, algunos de ellos desaparecidos en la comarca de la Campiña Sur pero que formaron parte de su pasado: alfarería, cestería, curtidos, elaboración de vidrio, jabones, etc. También se realizan degustaciones gastronómicas: repostería tradicional, pruebas del cerdo ibérico, licores caseros, etc. Además, se desarrollan un meticuloso programa musical y de animación acorde con el evento. Durante el Belén actúan distintos grupos como la Escuela Municipal de Música de Azuaga, coros rocieros, zambombas, etc.
Belén municipal de Mérida
4 de diciembre - 7 de enero
L-V: 09.00 a 21.00 horas
Centro cultural Alcazaba
Desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero. En el centro cultural Alcazaba. Cuenta con un total de 150 figuras humanas, de entre 16 y 20 centímetros de altura. A ellas se suman decenas de piezas animales, edificios, utensilios...Se trata de figuras, en casi todos los casos, de 40 años de antigüedad. Son casi todas de barro. Las casas y edificios están hechas de poliestireno, de estuco de cal y pintura acrílica. La tarima montada ocupa 75 metros cuadrados y tiene una altura de 80 centímetros.
Este belén ha sido restaurado por la Asociación de Belenistas de Mérida gracias a una subvención de 8.000 euros del Ayuntamiento. Además, este año se ha añadido una zona de puerto y un barco.
Belén de playmobil
5 de diciembre - 8 de enero
M-J: 09.45 a 18.15 horas
V-S: 09.45 a 19.45 horas
Domingos y festivos: 10.15 a 14.45 horas
Colección Visigoda de Mérida
Casi 3.000 figuras se exponen en una superficie ampliada de 26 metros cuadrados que conforman el espacio destinado a alojar esta propuesta expositiva. Además de reproducir escenas de la vida cotidiana tradicionales en el entorno del Portal de Belén, se presta especial atención a la recreación de ambientes históricos, como Egipto o el campamento y el anfiteatro romanos. También hay referencias a espacios y personajes de la antigua colonia Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el espacio templar dedicado al culto del emperador Augusto, la taberna de Sentia Amarantis o la citareda Lutatia Lupata. La exposición es fruto de la colección particular de Nova Barrero Martín y Abel Morcillo León. Para su montaje, el Museo Nacional de Arte Romano ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.
Belén artístico de La Nacencia
14 de diciembre - 6 de enero
Villar de Rena
Las figuras tienen las caras de los vecinos de esta localidad de las Vegas Altas del Guadiana. Son realizadas con materiales desechados como papel de periódico, poliespán, latas, tapones, ropas...Se distribuyen a lo largo de medio kilómetro. Celebra este año su novena edición con aspiración a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Regional.
Belén monumental de la Diputación Provincial de Cáceres
5 de diciembre - 11 de enero
L-V: 09.00 - 20.30
S: 10.00 a 13.30 y 17.00 a 19.30
Horarios especiales: los domingos y festivos, además del 24 y 31 de diciembre, de 10.00 a 13.30 horas
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero
Palacio de Carvajal
Sobre una estructura de madera de 60 metros cuadrados que recrea numerosas escenas en las que se conjugan espacios diferentes, desierto, plazas empedradas, huertos, molinos, ríos... Unas 170 figuras humanas (35 articuladas o en movimiento), y 135 figuras de animales. Belén dinámico, con dos circuitos -día y noche-, que muestran cómo los oficios van arrancando con las primeras luces del día y, a medida que va saliendo el sol, otras figuras van cobrando vida.
Belén de Sanfélix
L-S: 17.00 a 21.00 horas
5 de diciembre - 10 de enero
Domingos y festivos: 12.00 a 14.00 y 17.30 a 21.00 horas
Almendralejo, antiguo colegio Ortega y Gasset
Belén que lleva exponiendo José María Sanfélix desde hace 35 años por diversos puntos de la región. Los últimos diez, en Almendralejo. En el antiguo colegio Ortega y Gasset. En 1.000 metros cuadrados, alrededor de 60.000 piezas, algunas hechas por Sanfélix, otras donadas por particulares.
Belén de Bodonal de la Sierra
Salón del antiguo cine San Fernando
5 de diciembre - 7 de enero
De la Asociación Belenista de Bodonal. Se expone en el salón del antiguo cine San Fernando a lo largo de 350 metros cuadrados. Cuenta con una espectacular luz led, más de 5.000 piezas, 62 motores y más de 20 puntos de agua. Las piezas son totalmente artesanales y en su mayoría, hechas con material reciclable. Este año las edificaciones son totalmente nuevas.
Auto sacramental de Galisteo
24 y 25 de diciembre
En las calles de la localidad
En este pueblo de 900 habitantes de la mancomunidad del Valle del Alagón existe una cofradía, la del Niño Dios, fundada hace tres siglos. Treinta y tres cofrades, que visten capas de paño negro, salen en Nochebuena cantando villancicos por las calles del pueblo. Con ellos, su gran tambor (caja) y un singular baile anuncian a todos que Jesús ha nacido en Belén. Son Las Rajas. El día de Navidad, los cofrades, a primera hora de la mañana, se dirigen a la casa del mayordomo, de donde parten en procesión con la imagen del Niño Dios hasta la iglesia. Y representan un auto sacramental, de los más de treinta que tiene la cofradía manuscritos y originales.
Son casi todos obras donde pastores y bandoleros son protagonistas. Los actores son cofrades o familiares. En estos autos intervienen personajes religiosos que al final, junto al Niño, reciben la adoración de pastores y bandoleros perdonando a los que no tuvieron un comportamiento ejemplar.