Los candidatos a presidir la Junta

Ocho hombres y tres mujeres, siete de la provincia pacense y cuatro de la cacereña. En total, son once los candidatos que compiten por la Presidencia de la Junta en las elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

Diez de ellos encabezan candidaturas que concurren a los comicios autonómicos con listas por Cáceres y Badajoz, y solo uno, Pedro Cañada, lo hace por la provincia cacereña. Natural de Calzadilla, este regionalista incombustible lidera una vez más, a sus 89 años, la candidatura de Extremadura Unida, el partido que fundó hace más de cuatro décadas.

Es, sin duda, el político más veterano de los candidatos del 21-D y uno de los cuatro para quienes no es la primera vez. Junto a él, repiten María Guardiola, Irene de Miguel y Luis Blanco.

La presidenta de la Junta, y también del PP desde 2022, lidera por segunda vez la candidatura de su partido con el objetivo de alcanzar una mayoría absoluta, que las encuestas hasta el momento no vaticinan, que le permita gobernar sin depender de negociaciones y cesiones a otros.

No será el segundo sino el tercer intento para Irene de Miguel. La candidata de Unidas por Extremadura vuelve a encabezar la lista de la coalición integrada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde en unos comicios autonómicos que tampoco son ajenos para Luis Blanco. El candidato de Por un mundo más justo (M+J) ya encabezó su formación en la convocatoria de 2023. Natural de Zafra y farmacéutico de profesión, reside en Almendralejo y es gerente del colegio San José de Villafranca de los Barros.

Los que se estrenan

Los otros siete candidatos que pugnan por la Presidencia de la Junta lo hacen por primera vez , pero la experiencia política de unos y otros es muy dispar.

El secretario general del PSOE extremeño desde 2023, Miguel Ángel Gallardo, aunque se estrena como candidato a la Junta, ha sido alcalde durante dos décadas de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación Provincial de Badajoz durante algo más de dos legislaturas.

También Óscar Fernández, el candidato de Vox y presidente provincial de la formación en Cáceres, es cabeza de cartel por primera vez en unas elecciones autonómicas. Pero tampoco se estrena en política. Aunque con mucha menos experiencia que Gallardo, es diputado en la Asamblea desde 2023 y portavoz de su grupo parlamentario.

Es el caso igualmente de Juan Viera. Este profesor jubilado de Cristina (Badajoz) se coloca a sus 71 años al frente de Una Extremadura Digna y Soberanía y Trabajo (UED-SyT), la segunda de las tres coaliciones que se presentan a estas elecciones. Pero fue alcalde de Alburquerque desde 1979 a 1983, con el Partido Comunista, y posteriormente secretario general del PSOE de Villafranca de los Barros durante 12 años consecutivos.

El resto de los candidatos para los que también es su primera vez está el cacereño Raúl González, cofundador de Juntos por Extremadura. Se estrena como líder de la coalición regionalista que conforman su partido, Levanta y Cáceres Viva, la tercera que concurre a los comicios.

Gerardo Rubio, de Herrera del Duque, estudiante de Ciencias Políticas y autónomo, es cabeza de cartel a sus 25 años de Nuevo Extremeñismo, la tercera fuerza regionalista que se presenta a las elecciones y la única que lo hace por primera vez.

José Ignacio Segura, ingeniero informático de 53 años de Badajoz, lidera la candidatura de Ciudadanos, y María José Germán, abogada de 37 años y natural de Montijo, se coloca al frente del Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA). Ella es la tercera mujer que compite por la Presidencia de la Junta.