El Presupuesto de Extremadura para 2026 crece por la subida de la recaudación y el endeudamiento

Los Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 llegan a 8.657,4 millones de euros y crecen en 559 respecto a las ... cuentas prorrogadas de este año gracias al aumento de la recaudación, que se refleja en el incremento de las entregas a cuenta del sistema de financiación, y a un mayor endeudamiento de la comunidad.

La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, ha registrado este jueves en la Asamblea de Extremadura el proyecto de ley de Presupuestos de 2026. La norma inicia su tramitación en el Parlamento regional, donde el Ejecutivo autonómico del PP no tiene mayoría. Por ese motivo, la también portavoz del Gobierno extremeño ha pedido responsabilidad a los grupos de la oposición, en especial PSOE y Vox, que tienen en su mano la aprobación o el rechazo de las cuentas.

Los Presupuestos extremeños, que han crecido en casi 2.500 millones de euros en diez años, marcan un nuevo tope histórico. Suben en 559 millones respecto a las cuentas de este ejercicio, aunque hay que tener en cuenta que son prorrogadas de 2024. Eso implica que al inicio del año se trasladaron los créditos de forma automática, excepto aquellos ligados a inversiones ya realizadas o al pago de la deuda. Eso sitúa el punto de partida en 8.098 millones, aunque el proyecto presentado para esta anualidad llegaba a 8.309 millones. De haberse aprobado, el incremento sería por tanto de unos 350 millones.

De un modo u otro, la Junta dispondrá de más fondos el próximo año gracias sobre todo al incremento de la recaudación tributaria, lo que tiene su reflejo en las entregas a cuenta del sistema de financiación, que crecen un 6,4% respecto a este año con 280 millones más. La buena marcha de la economía se traduce en más empleo y por tanto más contribuyentes y recaudación por IRPF, pero también más consumo y más dinero por figuras como el IVA. Para el Gobierno regional, se debe sobre todo a su política fiscal, que ha permitido devolver 120 millones de euros en dos años en los que sin embargo la recaudación ha subido en 230 millones.

Junto a esto, también destaca el aumento del endeudamiento autonómico. Manzano reseña que este año se han amortizado 400 millones de euros, lo que supone un ahorro de intereses de 150 millones hasta 2037, cuando expiraban esos créditos. Además, por primera vez en diez años la región cerrará este ejercicio con una deuda por debajo del 20% del PIB (18,7%, según estimaciones de la Airef).

Para la consejera de Hacienda, «tenemos margen de endeudamiento y lo vamos a ejercer». Además, la región se encuentra ahora en mejor posición, con posibilidad de acudir a los mercados con intereses más favorables y con menos requisitos para acceder a préstamos estatales.

La buena situación financiera abre la puerta también a nuevas rebajas fiscales. Como ya se había adelantado, la región elevará el próximo año los límites de renta para acceder a las deducciones autonómicas del IRPF a 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta, lo que también se trasladará al impuesto de transmisiones patrimoniales y al de sucesiones y donaciones. Asimismo, se introduce una nueva deducción por gastos veterinarios de hasta 100 euros (200 para perros de asistencia) y se eleva a 4.000 euros la rebaja a enfermos de ELA. Las cuentas de 2026 también mantienen la bonificación de tasas del 100% en centros de educación infantil y licencias de caza y pesca y del 50% para la ITV de vehículos profesionales. Y se introduce la rebaja de la ecotasa para la nuclear de Almaraz, aunque no tendrá efectos hasta 2027 y además está condicionada al mantenimiento de la central.

Sanidad y educación

El aumento del presupuesto permite ampliar la dotación en todas las consejerías excepto en Gestión Forestal. Manzano ha explicado que se debe a la conclusión del PDR y a que el nuevo programa, PEPAC, cuenta con menos dotación, de lo que ha acusado a la negociación realizada por el Gobierno central. Esto también limita los fondos de la Consejería de Agricultura, que apenas crece en 10 millones de euros.

Del resto, destaca el incremento en Salud y Servicios Sociales con 396,2 millones más, con lo que acapara casi el 70% de la subida total, y un total de 3.416 millones. Atención Primaria contará con 878 millones, con 75 millones para consolidación de plantillas y reducción de la temporalidad. En cuanto a la atención hospitalaria, llega a 1.577 millones, con una apuesta por las infraestructuras como la segunda fase del Hospital de Cáceres, que tendrá 62,1 millones.

También destaca el aumento en la atención a la dependencia, con 4 millones más para la reducción de las listas de espera y 11,7 millones para conciertos sociales y financiación de servicios municipales de centros de día y residencias.

En cuanto a la Consejería de Educación, dispondrá de 127 millones más que este año, con lo que sube a 1.667 millones. La Junta destaca que este curso habrá 825 docentes más y habrá 25 millones más para infraestructuras educativas. También se recoge la subida salarial de 23 millones para los docentes, 80 euros al mes, muy lejos de sus pretensiones; y 159,8 millones para la Universidad de Extremadura. Asimismo, se destinarán 17 millones a la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años), lo que se complementa con los 6,75 millones que dedicará la Secretaría General de Igualdad a financiar el servicio de cuidado en guarderías para ese mismo colectivo.

En materia de infraestructuras, los Presupuestos de 2026 mantienen 20 millones de dotación para el regadío de Tierra de Barros y recogen 78,5 millones para el Plan Forestal de Extremadura. En carreteras habrá 10 millones para la Ronda Sur de Cáceres, 45,9 millones para la Ronda Sur de Badajoz (para el periodo 2026-2029) y 14,3 millones para la avenida Martín Palomino de Plasencia. También se recogen fondos para la autovía Badajoz-Olivenza y Alconera-A-66; y se recupera el proyecto de adecuación de un tercer carril entre Jerez de los Caballeros y Zafra, con lo que en ese caso se descarta la autovía. Además, hay 110 millones para un nuevo plan de vivienda y se mantiene el objetivo de contar con 3.000 nuevas viviendas de protección oficial.