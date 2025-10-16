HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Prisión provisional para el hombre detenido por la muerte de su pareja en La Codosera
La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, recibe el proyecto de Presupuestos de 2026 de la consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano. J. M. ROMERO

El Presupuesto de Extremadura para 2026 crece por la subida de la recaudación y el endeudamiento

El Gobierno regional mantiene el regadío de Tierra de Barros e incluye la segunda fase del hospital de Cáceres y las autovías Badajoz-Olivenza y Alconera-A-66

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Los Presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 llegan a 8.657,4 millones de euros y crecen en 559 respecto a las ... cuentas prorrogadas de este año gracias al aumento de la recaudación, que se refleja en el incremento de las entregas a cuenta del sistema de financiación, y a un mayor endeudamiento de la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

