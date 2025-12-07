HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La mujer se ha golpeado en la cabeza y quedó tendida en la acera. R.R..

Suceso en Extremadura

Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz

La víctima quedó tendida en la acera en la avenida

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:06

Una mujer ha resultado herida en un accidente con un patinete este mediodía en Badajoz. La mujer se ha quedado inmóvil durante varios minutos en el acerado hasta la llegada de los sanitarios.

Según testigos presenciales, la mujer ha ido a cruzar con el vehículo de movilidad personal por el paso de peatones que hay en el puente de la Uniersidad, a la altura del Hotel Río, y al saludar a algún conocido ha perdido el control al subir el bordillo y se ha chocado, golpeándose en la cabeza con unas barras de hierro que hay en la rampa peatonal de bajada al parque del río.

El lugar estaba muy concurrido a esas horas, sobre la una de la tarde, y enseguida se han parado vecinos que iban caminando, deportistas que se encontraban corriendo en la zona y conductores que han visto el accidente desde el vehículo, que rápidamente han llamado al Centro de Atención de Urgencias y Emergencias.

Mientras llegaba la ambulancia se han parado para ver a la mujer un médico y una enfermera que pasaban por la zona.

A los 10 minutos ha llegado una ambulancia que, tras atenderla en el lugar, la han trasladado a un centro hospitalario.

Susto en la rotonda

Mientras atendían a la mujer, se ha producido otro pequeño incidente en una rotonda cercana en la avenida Adolfo Díaz Ambrona. Una motocicleta, en la circulaba de acompañante una niña, se ha inclinado más de la cuenta y la menor se ha golpeado y ha comenzado a llorar. Afortunadamente, se ha quedado en un susto.

