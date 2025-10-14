HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Pelayo Gordillo, presidente del Grupo Parlamentario Vox, en la presentación de sus propuestas. HOY

Vox pide eliminar la ecotasa y las plazas para menores no acompañados

La formación traslada al Gobierno regional 200 propuestas para las cuentas de 2026

Juan Soriano

Martes, 14 de octubre 2025, 14:03

Vox propone suprimir la ecotasa, eliminar las plazas para menores no acompañados y quitar las subvenciones a los sindicatos CC OO, UGT y la ... patronal, así como a las actividades de cooperación internacional para el desarrollo.

