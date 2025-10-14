Vox pide eliminar la ecotasa y las plazas para menores no acompañados

Vox propone suprimir la ecotasa, eliminar las plazas para menores no acompañados y quitar las subvenciones a los sindicatos CC OO, UGT y la ... patronal, así como a las actividades de cooperación internacional para el desarrollo.

El presidente del Grupo Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha presentado este martes las propuestas de su partido de cara a la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2026. Según ha indicado, se trata de un documento de 200 propuestas con el que se pretende llevar a cabo un cambio total de políticas en la región.

Gordillo considera que Extremadura está en una situación «muy grave», sin proyecto político por la deriva del Ejecutivo autonómico que lidera la popular María Guardiola, que llegó al Gobierno regional en 2023 gracias a un pacto de investidura con Vox que se rompió un año después.

En su opinión, ese gobierno se ha convertido en «una estafa» y ha fracasado en su proyecto de transformar la región. «No ha cambiado absolutamente nada desde mayor de 2023», ha afirmado.

Para Gordillo, el Gobierno extremeño se ha convertido en un proyecto personalista en torno a María Guardiola, que además recurre a medidas de presión como la propuesta de convocar elecciones si no se aprueban las cuentas de 2026 o la intención de «retorcer el Reglamento de la Asamblea» para que en caso de nuevos comicios la legislatura pueda durar cuatro años. Asimismo, lamenta que esté dispuesta a negociar con el PSOE, un partido «corrupto hasta la médula».

Para cambiar ese rumbo, Vox pide eliminar lo que considera gasto superfluo, como el destinado a cooperación internacional, las ayudas a «sindicatos de clase y patronal» y todo lo relacionado con «la ideología de género».

Asimismo, pide a Guardiola que se oponga a la inmigración ilegal y a las políticas del Gobierno central, con medidas como las pruebas de edad a los menores no acompañados que llegan a la región. El documento de Vox también propone crear un programa de reintegración a los países de origen.

Vox también quiere mejorar los servicios esenciales, como educación y sanidad, e incidir en la protección del campo frente a «regulaciones draconianas que impiden el ejercicio rentable de la agricultura y la ganadería». Dentro de este apartado, reclama iniciar la construcción del regadío de Tierra de Barros con 50 millones de euros de fondos propios.

En cuanto a la fiscalidad, reclama suprimir por completo la ecotasa para tratar de evitar el cierre de la central de Almaraz, con lo que estima insuficiente la propuesta de la Junta de una rebaja gradual en los próximos años. También pide reducir el tramo autonómico del IRPF en sus tramos tercero y cuarto (lo que supondría una rebaja para todos los contribuyentes por encima de esos niveles de renta). Asimismo, exige el rechazo a las medidas que plantea el PSOE, como la recuperación del impuesto de patrimonio.

«Cada vez más extremeños se dan cuenta de que aquí nada cambia», ha afirmado Gordillo. «Quizá a lo mejor lo que hay que cambiar es la política del PP o a la señora Guardiola».

Está previsto que el Gobierno regional registre esta semana el proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para 2026, lo que daría paso a su tramitación parlamentaria. Como se ha adelantado en el inicio de la negociación con los grupos parlamentarios, las cuentas dispondrán de más de 8.600 millones de euros.