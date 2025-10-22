HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
Última sesión plenaria celebrada en la Asamblea de Extremadura. HOY

La Asamblea vota la reforma que acercaría las elecciones anticipadas

El PP quiere modificar el Reglamento del Parlamento regional para que las legislaturas puedan durar cuatro años

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Extremadura estará este jueves más cerca de un adelanto electoral si se aprueba la reforma del Reglamento de la Asamblea que propone que las legislaturas ... puedan durar cuatro años en el caso de un adelanto electoral.

