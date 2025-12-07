¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?

R. H. Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura

Ocho hombres y tres mujeres, siete de la provincia pacense y cuatro de la cacereña. En total, son once los candidatos que compiten por la Presidencia de la Junta en las elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

La Diócesis de Coria-Cáceres pierde otras cinco monjas de clausura y caen al mínimo histórico

El olor a pastas y dulces que fabrican las monjas de clausura del convento de las Jerónimas, en la calle Olmo de Cáceres, se extiende mágicamente por el interior del edificio del siglo XVII en el que viven las hermanas de la congregación. Es miércoles por la tarde y estas monjas, que se dedican a fabricar dulces que ponen a la venta, han trabajado intensamente durante los últimos días para poder suministrar su género a la feria Monacal, que se celebra este fin de semana en Cáceres.

Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz

Una mujer ha resultado herida en un accidente con un patinete este mediodía en Badajoz. La mujer se ha quedado inmóvil durante varios minutos en el acerado hasta la llegada de los sanitarios.

Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral

Con pocas horas de diferencia murieron en Madrid, en los centros hospitalarios donde fueron derivados desde el Hospital Campo Arañuelo, las dos personas que resultaron heridas muy graves, con quemaduras en buena parte de su cuerpo, en el incendio que se produjo en la tarde del jueves en el barrio del Cerro de Navalmoral. Las dos víctimas residían en una vivienda de la calle Murillo. Se trata de un hombre de 39 años y una mujer de 41 años.

Los Escobazos, sin Alejandro Sanz, llenan Jarandilla de la Vera

La decepción de los vecinos y vecinas de Jarandilla de la Vera ante la imposibilidad de su 'paisano' más popular, Alejandro Sanz, de asistir a la entrega del Escobón de Oro que se le ha concedido este 2025, se difuminó poco a poco a medida que fueron sucediéndose los distintos actos de una fiesta que presume desde hace un año de ser de Interés Turístico Nacional, Los Escobazos.