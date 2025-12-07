Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

Un hombre de 48 años ha resultado herido de carácter grave al caer de un caballo este domingo en una finca de la localidad cacereña de Valdesalor, tras lo cual ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Cáceres.

El accidente personal ha sido registrado sobre las 13.00 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida caída en una finca ubicada entre la N-630 y el embalse de Valdesalor.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde el herido ha sido trasladado con un trauma craneal al centro hospitalario cacereño, también se han desplazado patrullas de servicio de la Guardia Civil, según señala el Centro 112 de Extremadura.