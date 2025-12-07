HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:35

Comenta

Un hombre de 48 años ha resultado herido de carácter grave al caer de un caballo este domingo en una finca de la localidad cacereña de Valdesalor, tras lo cual ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario de Cáceres.

El accidente personal ha sido registrado sobre las 13.00 horas de este domingo, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida caída en una finca ubicada entre la N-630 y el embalse de Valdesalor.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde el herido ha sido trasladado con un trauma craneal al centro hospitalario cacereño, también se han desplazado patrullas de servicio de la Guardia Civil, según señala el Centro 112 de Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  4. 4 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  8. 8

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  9. 9 Un acertante de segunda categoría gana 124.250 euros en la Bonoloto de este sábado
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor

Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor