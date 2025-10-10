HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento regional. HOY

El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF

Miguel Ángel Gallardo también reclama la gratuidad de los comedores y aulas matinales y rebajar un 50% las tasas de ITV

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:47

El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y el de grandes tenedores de viviendas, así como una nueva escala del IRPF con rebajas para ... tramos medios de renta, suprimir la bonificación del impuesto de matriculación a los vehículos más contaminantes y recuperar la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales.

