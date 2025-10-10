El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF

El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y el de grandes tenedores de viviendas, así como una nueva escala del IRPF con rebajas para ... tramos medios de renta, suprimir la bonificación del impuesto de matriculación a los vehículos más contaminantes y recuperar la gratuidad de los comedores escolares y aulas matinales.

El principal partido de la oposición en la región ha enviado al Gobierno regional del PP sus propuestas para los Presupuestos autonómicos de 2026. Las dos partes se habían emplazado a continuar con la negociación el pasado lunes, pero el proceso se ha retrasado por el fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado las medidas que propone su partido, que tienen como principales objetivos una fiscalidad más justa y la mejora de los servicios públicos esenciales.

Gallardo ha afirmado que el PSOE «dialogará siempre, sin descanso, para alcanzar unos presupuestos que sean justos, realistas y que respondan a las necesidades de nuestra gente».

A su juicio, la región lleva dos años paralizada, de lo que considera responsable a la presidenta extremeña, María Guardiola, «que no quiso tener presupuestos» después de que llegara a un acuerdo con los socialistas para las cuentas de este año. Sin embargo, finalmente retiró el proyecto de ley debido a que el PSOE no quiso renunciar a sus enmiendas.

Este año se ha sumado además la intención del Gobierno regional de convocar elecciones anticipadas en caso de que no haya un consenso sobre los Presupuestos de 2026. Y para ello sólo tiene dos opciones. «Guardiola tiene que decidir qué modelo quiere para Extremadura», ha apuntado Gallardo. Por un lado, señala que está Vox con medidas de retroceso de derechos como la derogación de la Ley de memoria histórica que se aprobó este jueves. Por otro, el PSOE y su apuesta por los «derechos sociales» y la igualdad.

A esa negociación el PSOE llega con buena intención, algo que también ha apreciado en el Gobierno regional del PP. «No vamos a marcar líneas rojas, pero sí convicciones», ha añadido.

Para ello, los socialistas parten de las propuestas que presentaron para las cuentas de este año y del acuerdo al que llegaron con el PP.

En materia fiscal, pide recuperar el impuesto de patrimonio, ya que Extremadura es la única comunidad que no lo ha reactivado después de que el Gobierno central creara el gravamen a las grandes fortunas. El Ejecutivo extremeño ha rechazado esa opción, lo que supone un punto de desencuentro. Pero lo cierto es que en el acuerdo para las cuentas de 2025 el PSOE renunció a esa medida.

Junto a esto, los socialistas vuelven a pedir que se recupere el impuesto a grandes tenedores de viviendas, suprimir la bonificación para los vehículos más contaminantes y mantener la ecotasa, lo que choca con la intención del Gobierno regional de reducirla en los próximos años para la nuclear de Almaraz.

Con estas medidas del PSOE se obtendrían fondos para rebajas fiscales, como la exención de pago para los comedores escolares y las aulas matinales y la bonificación al 50% de las tasas de la ITV.

Los socialistas también quieren una nueva tarifa autonómica del IRPF, una cuestión que llegó a pactar con el Gobierno regional del PP para las cuentas de este año. Su propuesta pasa por reducir el tipo impositivo para las bases liquidables hasta 24.200, 35.200 y 60.000 euros y subir hasta un punto a partir de 60.000, 80.200, 99.200 y 120.200 euros. Como este gravamen se paga por tramos, la rebaja en los grupos medios no se vería compensada por la subida a los altos hasta rentas a partir de cerca de 90.000 euros.

Medidas de gasto

Gallardo ha afirmado que la subida prevista en los Presupuestos autonómicos de 2026, que pasarán de 8.600 millones y que crecerán en más de 500 millones respecto a las cuentas de 2024, las últimas aprobadas, permiten ampliar las políticas de gasto. Algo que, por otro lado, considera que se debe a las políticas del Gobierno central, ya que el incremento obedece a que se recibirán 300 millones más por las entregas a cuenta del sistema de financiación.

El PSOE reclama un pacto por la juventud con medidas para la emancipación, el acceso a la vivienda y la creación de empleo. Gallardo ha subrayado que en septiembre 4.000 jóvenes perdieron su trabajo en la región. También considera necesario incidir en la igualdad para reducir la brecha de género en el mercado laboral.

En materia de vivienda, ha incidido en que el alza de precios en la región está por encima de la media y que «en Cáceres sube más que en la Gran Vía de Madrid». Por ese motivo, pide un Plan integral de vivienda protegida que incida en los colectivos prioritarios y con medidas para facilitar tanto la compra como el alquiler.

Asimismo, propone un calendario de inversiones que mejore los servicios esenciales, como la educación (en materia de FP y aulas de escolarización temprana), la sanidad (atención primaria y listas de espera) y servicios sociales (atención a personas en situación de dependencia y discapacidad).

También sugiere un pacto contra la emergencia climática, con medidas en conservación del medio ambiente y prevención y lucha contra los incendios forestales. Y un plan de infraestructuras hídricas y viarias, con especial incidencia en el mundo rural. Todo ello con el compromiso de ejecutar al menos el 70% del capítulo de inversiones.

Por último, el PSOE pide revertir los recortes en materia de cooperación al desarrollo y elevar el gasto hasta el 0,21% de los Presupuestos de 2026, «siguiendo con la senda de crecimiento hacia el 0,7%».