El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana. HOY

Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana

Los de Casas de Don Pedro actúan este 8 de diciembre en Puebla de la Calzada con entrada libre

R. H.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:41

Si eres de los que se han quedado sin entrada para ver a Sanguijuelas del Guadiana en alguno de los conciertos que tiene previsto en Extremadura, no te preocupes. Aún tienes oportunidad de verlos gratis y en directo y lo mejor de todo, este mismo puente de diciembre. Y es que el grupo debutante con más tirón ahora mismo en el panorama nacional, que hace poco más de dos semana hacía parada en las salas extremeñas con cartel de 'to vendío', vuelve para montar una buena verbena en vena.

¿Dónde y cuándo? Este 8 de diciembre en Puebla de la Calzada. Los de Casas de Don Pedro actuarán este lunes festivo nacional en el municipo pacense. El concierto está previsto a las 18.00 horas, con entrada libre en el recinto ferial.

Después de llenar plazas de varios pueblos del país y levantar festivales de gran formato este verano, los extremeños Sanguijuelas del Guadiana vuelven a casa para montar una nueva verbena en Puebla de la Calzada, un municipio que celebra su fiesta más tradicional: la Inmaculada Concepción, popularmente conocida como la fiesta de la Pura.

Próximos conciertos en Extremadura

La próxima cita en Extremadura ya será el 27 de diciembre, en la sala Dinosaurio de Villanueva de la Serena, pero para esta citas en la región no hay entradas disponibles ya.

Además, en 2026 actuará en el Festival Extremúsika 2026 y como traca final hará doblete en junio en la Alcazaba pacense, entre otras citas.

