La vivienda siniestrada se encuentra en la calle Murillo

La vivienda siniestrada se encuentra en la calle Murillo

Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral

Al igual que su pareja, de 39 años, la mujer murió este viernes en un hospital madrileño

Miguel Ángel Marcos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:21

Con pocas horas de diferencia murieron en Madrid, en los centros hospitalarios donde fueron derivados desde el Hospital Campo Arañuelo, las dos personas que resultaron heridas muy graves, con quemaduras en buena parte de su cuerpo, en el incendio que se produjo en la tarde del jueves en el barrio del Cerro de Navalmoral. Las dos víctimas residían en una vivienda de la calle Murillo. Se trata de un hombre de 39 años y una mujer de 41 años.

El incendio se originó en la planta baja de una vivienda de dos plantas por causas que se investigan y algunos vecinos consiguieron arrancar las rejas de una ventana para poder sacar, junto a agentes de la Policía Local, a las dos personas que sufrían ya importantes quemaduras.

Una de las personas heridas fue trasladada al hospital Campo Arañuelo, mientras que la otra fue atendida en el lugar del suceso antes de ser derivada al mismo centro sanitario. Tras comprobar el alcance de las heridas en el hospital moralo, fueron derivados a las unidades de quemados de La Paz y de Getafe, donde fallecieron horas después.

La presencia de efectivos fue importante, con bomberos del SEPEI con tres vehículos de Navalmoral y dos del parque de Jarandilla de la Vera. Cuando llegaron rastrearon la vivienda por si hubiera más personas, aunque afortunadamente no había nadie más en el interior, y procedieron a controlar el fuego que comenzaba a propagarse a la planta superior. Además, había numerosos agentes de Guardia Civil y Policía Local.

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil son los encargados de esclarecer las causas del incendio.

