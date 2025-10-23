El PSOE presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta Así lo ha anunciado su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Asamblea

Luis Expósito Badajoz Jueves, 23 de octubre 2025, 10:05

El PSOE presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura para el año 2026. Así lo ha anunciado su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, en el pleno de la Asamblea que se celebra este jueves. Gallardo hizo el anuncio cuando realizaba una de las preguntas de la sesión a la Junta de Extremadura. En concreto, le inquirió sobre: «¿Da por terminada la legislatura?»

De esta manera, el PSOE se une Unidas por Extremadura, que ya anunció que presentaba su propia enmienda a la totalidad y que fue registrada el pasado miércoles. Vox todavía no anunciado si lo hará.

Durante su intervención en la sesión plenaria, Gallardo ha reprochado a Guardiola que "haya incumplido su palabra al gobernar gracias al apoyo de la ultraderecha, a pesar de haber obtenido menos votos que los socialistas".

"Usted prometió no apoyarse en la extrema derecha, pero su Gobierno existe gracias a su voto. Ese apoyo se mantiene y se traduce en decisiones como esa infame ley de concordia que borra la memoria de las víctimas, para vergüenza de todos, incluso de Naciones Unidas", ha considerado, según informa el PSOE en una nota de prensa.

El dirigente socialista ha recordado que la Junta “nunca ha tenido tanto dinero en sus manos, casi 8.600 millones de euros gracias a la buena gestión del Gobierno socialista en España”, y que “a pesar de contar con unas condiciones excepcionales, la presidenta es incapaz de presentar ni un solo éxito de gestión”.

“Solo habría un motivo para adelantar las elecciones: la decadencia de una legislatura agotada y sin rumbo”, ha afirmado.

En su réplica, Gallardo ha señalado que el PSOE “ha mostrado siempre disposición al acuerdo”, pero que la presidenta “no ha querido hablar ni ceder”.

“Le dijimos que si aprovechaban los ingresos extra del Gobierno de España para mejorar los salarios y la estabilidad de nuestros bomberos y agentes forestales o para equiparar los sueldos de maestros y profesores, apoyaríamos las cuentas. Pero esos ingresos los usan para beneficiar a los de siempre”, ha lamentado.

El secretario general del PSOE ha denunciado que el proyecto contempla rebajas fiscales a las grandes eléctricas por valor de 45 millones de euros en tres años, mientras “da la espalda a los docentes y mantiene a Extremadura como la única comunidad donde las grandes fortunas no pagan impuesto de patrimonio”.

“No traen unos presupuestos para la mayoría social, sino para los privilegiados. No son justos, ni solidarios, ni progresistas como los que siempre hemos hecho los socialistas”, ha afirmado Gallardo.

