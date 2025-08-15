HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
Personas evacuadas en la urbanización Las Viñas. Cruz Roja

Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones

La región sufre este viernes ocho fuegos activos en ambas provincias

R. H.

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:42

El incendio de pasto que afecta a una zona comprendida entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres ha obligado a desalojar la urbanización de Las Viñas, mientras que el que afecta al término municipal de la localidad cacereña de Aliseda ha forzado el desalojo de la de Cuartos del Baño, según informa la Guardia Civil. Este foco de Aliseda-Alburquerque presenta «una evolución desfavorable».

En el caso del incendio en Arroyo de la Luz-Casar de Cáceres ha sido activado, en la tarde de este viernes, el nivel 1 de peligrosidad del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), el cual se mantiene en estos momentos por la afección a la CC-321.

Según ha informado la Junta de Extremadura, en este fuego, cuya evolución también es «desfavorable», intervienen actualmente para su extinción un total de 16 efectivos.

Regresan a casa

Por otro lado, la situación del incendio que comenzó en Jarilla el pasado martes se encuentra en un estado más desfavorable del esperado esta mañana. No obstante, la evolución del fuego sí permite el regreso a sus casas de los vecinos de los tres pueblos evacuados: Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia.

La situación difiere con la que enfrenta ahora Casas del Monte, un pueblo cuya población permanece confinada por el abundante humo en la zona. El mando único de la emergencia no descarta que los habitantes de la población tengan que ser desalojados.

También hay fuegos activos en Llerena -que comenzó el jueves tras incendiarse un camión cargado de paja-, Burguillos del Cerro, Cañamero y Casas de Don Pedro.

