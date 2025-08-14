El obispo de Plasencia pide orar por los afectados por el incendio y los que luchan contra él Ernesto Brotóns aplaude las muchas muestras de solidaridad con los evacuados por las llamas: «Es grande el corazón de nuestra gente»

A. B. H. Jueves, 14 de agosto 2025, 18:26 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

El obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, ha lanzado una carta pública con motivo de los incendios que estos días asolan buena parte de España y, en particular, Extremadura, donde el incendio declarado el pasado martes en el norte cacereño ha obligado a evacuar tres localidades -Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia- y a confinar una cuarta, Oliva de Plasencia.

«Con dolor y preocupación, también impotencia, observo durante estos días cómo el fuego asola varias zonas de España y algunos pueblos de nuestra diócesis se han visto o están viendo igualmente afectados hasta el punto de haber tenido que ser desalojados o confinados», inicia el obispo su carta.

Desalojados a los que ha visitado porque buena parte de ellos se encuentran en instalaciones públicas de la ciudad, como el pabellón de la Ciudad Deportiva, pero también en dependencias religiosas como el seminario y la residencia de las Hermanitas de los Pobres.

Brotóns valora la solidaridad con ellos. «Junto al dolor y la preocupación, no es menor la esperanza y la emoción de ver cómo, ante cada situación de urgencia y necesidad, el Señor no deja de suscitar brotes inmensos de humanidad y solidaridad entre nosotros. Es grande el corazón de nuestra gente», escribe.

El obispo agradece «el trabajo y la labor de tantas personas, muchos voluntarios y particulares, e instituciones en la lucha contra el fuego y en la acogida y atención a los más afectados: Junta, Diputación, ayuntamientos, fuerzas de seguridad, bomberos, UME, Cruz Roja, Protección Civil, personal sanitario... Sé igualmente de varios comercios, empresas y asociaciones de todo tipo que habéis ofrecido recursos y ayuda. Perdonad que no os pueda nombrar a todos», detalla.

Un agradecimiento especial que alcanza al trabajo que desde la Diócesis se está haciendo en la atención a los afectados, «desde el primer momento, de mano de Cáritas, el Seminario, las Hermanitas de los Pobres, las Hermanas de la Casa sacerdotal, las Dominicas y tantas otras personas, cofradías, sacerdotes... dispuestos a ayudar, consolar, abrazar». A todos ellos, Brotóns les da las gracias «de verdad y de corazón».

Oración

En su carta se dirige directamente a los afectados por los incendios. «Compartimos vuestra inquietud, incertidumbre y dolor, y rezamos por vosotros. Gracias por vuestra comprensión, serenidad y saber estar aún en estos momentos difíciles. Estamos a vuestra disposición. No estáis solos», les dice.

Y pide a todos los que ayudan, que oren. «También es una forma preciosa de ayudar. Oremos por todos los afectados. Roguemos al Señor su protección a los brigadistas y a todos los que están trabajando en primera línea para vencer al fuego; que ilumine decisiones acertadas, que proteja a nuestra gente, nuestras casas, hogares, campos, animales... nuestro entorno natural tan bello y hoy ennegrecido. Supliquemos al Señor que cese este drama, que nos enseñe a cuidar juntos de nuestra casa común».

Por último, el obispo solicita que esta oración por quienes luchan contra el fuego y los afectados por los incendios se extienda «a las eucaristías que se celebren durante estos días, en las preces de la liturgia de las horas, en el rezo del rosario y en los distintos momentos y expresiones de oración personal y comunitaria».