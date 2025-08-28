HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, escucha las explicaciones de un ganadero de Valdesalor. HOY

Cáceres entrega 25.000 kilos de heno a ganaderos afectados por fuegos en Aldea del Cano y Torremocha

«Este año había sido muy bueno y no esperábamos tener que afrontar ahora la compra de forraje», afirma el ganadero Pedro Pérez

R. H.

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:10

El Ayuntamiento de Cáceres ha entregado este jueves un camión con 25.000 kilos de heno a los ganaderos afectados por el incendio registrado a comienzos de agosto en Aldea del Cano y Torremocha, que arrasó más de 1.000 hectáreas y alcanzó el término municipal cacereño, en la zona próxima al embalse de Valdesalor.

El alcalde de la capital cacereña, Rafa Mateos, acompañado por el concejal Víctor Bazo y el presidente de Asaja, Ángel Blanco, han visitado una finca cuya infraestructura ha resultado gravemente dañada por el fuego. Allí se ha hecho entrega del camión de paja, que se ha repartido partes iguales entre tres explotaciones ganaderas afectadas de la zona. Mateos ha recordado que «han sido unas semanas muy complicadas para Extremadura y para Cáceres que recordemos es el término municipal más grande de España», y ha reclamado al Gobierno central «la atención que merece este territorio».

MÁS INFORMACIÓN

Viñas de la Mata

Asimismo, ha subrayado que se seguirá trabajando en «colaboración con la Junta de Extremadura y con Asaja para garantizar que la ayuda llegue a todos los afectados, incluidos, los ganaderos de Viñas de la Mata, donde hay una veintena de explotaciones perjudicadas».

«El Ayuntamiento de Cáceres está cerca de los vecinos y responde a sus necesidades», ha señalado el alcalde, quien ha anunciado que en los próximos días continuará visitando otras áreas afectadas para coordinar las actuaciones municipales y atender directamente las demandas de los ganaderos.

Por su parte, Ángel Blanco ha agradecido la colaboración del consistorio, destacando que «los ganaderos son los últimos reductos que mantienen vivos los pueblos, sin ellos el mundo rural se vacía». Entre los afectados, Pedro Pérez, ganadero de vacuno cuya nave quedó calcinada junto con toda la paja almacenada, ha agradecido esta ayuda.  «Es es muy necesaria. Este año había sido muy bueno y no esperábamos tener que afrontar ahora la compra de forraje».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  4. 4 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas
  7. 7 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 El Cupón Diario de la ONCE deja un premio de 210.000 euros en Don Benito
  10. 10 Nuevos cortes de tráfico en la A-5 derivan a los coches por la avenida de Elvas desde este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres entrega 25.000 kilos de heno a ganaderos afectados por fuegos en Aldea del Cano y Torremocha

Cáceres entrega 25.000 kilos de heno a ganaderos afectados por fuegos en Aldea del Cano y Torremocha