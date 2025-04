Extremadura sigue en nivel 3 de emergencia y solo recupera parte de su tráfico ferroviario

Con luz eléctrica y con las conexiones a internet y la telefonía móvil restablecidas prácticamente en la totalidad del territorio amaneció ayer Extremadura. Todavía había en las primeras horas de la mañana alguna localidad del norte de la región en la que no funcionaban los teléfonos móviles, pero por lo general los extremeños iniciaron el día con la normalidad en sus rutinas que perdieron el lunes a causa del apagón que sufrió todas la península Ibérica. Quizá la mayor novedad es que se atrevieron a llamar más temprano de lo que suele ser habitual a familiares y amigos con los que no pudieron contactar el día anterior.

Al 98% estaba recuperado el suministro eléctrico cerca del mediodía de ayer, según expuso María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.

En esa vuelta a la normalidad resultó más complicado y costó más tiempo retomar las comunicaciones que resolver «la propia falta de energía», tal y como explicó José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura.

Los sistemas del Ejecutivo autonómico sufrieron esas dificultades. «Sigue habiendo algún problema con las redes de datos propias de la Junta: no funcionan Rayuela y Profex», comentó Guardiola.

Madrid y Extremadura son las únicas comunidades autónomas que no han solicitado el paso al nivel 2

Renfe prevé que la larga distancia entre Madrid y Badajoz restablezca su circulación durante la jornada de hoy

La recuperación del sistema eléctrico no trajo aparejado que la región abandonase el nivel 3 de emergencia. De hecho, el Ejecutivo extremeño, que solicitó su declaración al Gobierno nacional, ya anunció que no pedirá una rebaja de ese estado de alerta. «Como desconocemos cuáles son las causas y el origen –dijo Guardiola sobre el apagón– lo más responsable nos parece no tomar esa decisión y que eso se tome desde el Gobierno de España cuando determine que decaigan las circunstancias que han impulsado la emergencia que ha llevado a declararlo».

Es más, son Extremadura y Madrid las únicas comunidades autónomas que al cierre de esta edición no habían pedido rebajar al 2 el nivel de emergencia activo.

Tampoco ha optado, al menos de momento, el Gobierno central por minorizar el nivel de emergencia. «Vamos a esperar a que se consolide el tráfico eléctrico para ir bajando los niveles», apuntó en este sentido Quintana, encargado de presidir las reuniones del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) una vez que el mando pasó a manos del Estado.

A pesar de que se mantendrá el estadio 3 en la emergencia, sí volverán las clases a colegios e institutos de la región. Ayer se suspendieron las sesiones lectivas, pero los centros educativos permanecieron abiertos y con los comedores activos.

La UME

Con el nivel 3 activo, la UME (Unidad Militar de Emergencia) comenzó a desplegarse en Extremadura. Los primeros efectivos llegaron a la región de madrugada. El primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), con base en Torrejón de Ardoz, se desplazó a Mérida con varias decenas de efectivos. La llegada se produjo sobre las 2.00 horas.

El dispositivo de la UME incluye una decena de camiones de bomberos, talleres móviles, camiones, grupos electrógenos y dos autobuses. Una de sus tareas fue llevar combustible para los generadores de los centros de hemodiálisis y que estos pudieran seguir prestando servicio a los pacientes.

Función Pública pospone hasta el 5 de mayo el acto de elección de plazas del proceso de estabilización previsto para hoy

Desde la Junta de Extremadura también se solicitó, tal y como expuso el delegado del Gobierno, que se desplegara el ejército en la región. Un paso que no se consideró necesario. «Con las 70 patrullas de la Guardia Civil y la Policía Nacional se ha visto que era suficiente», detalló Quintana.

En ese sentido, el delegado del Gobierno quiso resaltar el «magnífico comportamiento» de los ciudadanos. «La noche (por la del lunes al martes) ha sido supertranquila y probablemente con menos incidencia que cualquier otro día del año», indicó.

Mucho más movimiento tuvieron los efectivos de emergencias durante las horas que se prolongó el apagón. A lo largo de todo el lunes y hasta las siete y media de la mañana del martes, el 112 recibió 2.605 llamadas y tuvo que atender 725 incidentes, según aportó la presidenta de la Junta. Muchas personas atrapadas en ascensores y algún accidente de tráfico motivaron esas llamadas.

El Alvia, mañana

Sin recuperar la normalidad al 100% está todavía el tráfico ferroviario en la región. Aunque la media distancia sí volvió a funcionar a lo largo del día de ayer, con trenes desde Mérida hacia Puertollano, Sevilla y Madrid.

A lo largo del día de hoy está previsto que se recupere la larga distancia y vuelva a funcionar el Alvia que une Badajoz con la capital de España. Ayer se estableció un servicio alternativo para desplazar en autobús a los viajeros que tenían comprados sus billetes con antelación al apagón.

Algo más parece que tardará en recuperarse la unión con el sur. «En Andalucía, todas las líneas se encuentran en servicio, excepto la conexión con Extremadura y Almería-Linares», informó Renfe a última hora de la tarde de ayer.

Los efectos de la suspensión de los trenes motivaron que la estación de Mérida permaneciera, al igual que otras 31 en toda España, abierta durante la noche del lunes al martes para atender a los viajeros afectados. «En caso de ser necesario, las principales terminales están preparadas para prolongar su apertura nuevamente», informó ADIF, administrador de las infraestructuras ferroviarias.

Sí retomaron su trabajo las estaciones de servicio. Las gasolineras que no pudieron suministrar carburantes a causa del apagón, un 80% de todas las extremeñas, volvieron a prestar servicio una vez que los surtidores tuvieron electricidad.

Aplazamiento

Entre las derivadas del apagón está que la Junta de Extremadura haya pospuesto hasta el 5 de mayo el acto de elección de plazas de los aprobados en el concurso-oposición del proceso de estabilización que estaba previsto para la jornada de hoy. El motivo es que no hay conexión con el Ministerio de Justicia y dificulta «gravemente la interoperabilidad de los sistemas informáticos para el acceso al Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos del Ministerio de Justicia a fin de verificar que no se está inscrito en el mismo, requisito necesario (...) para optar a la Función Pública».

El acto unirá las categorías y especialidades de personal laboral convocadas para hoy con las de ATS-DUE y Auxiliar de Enfermería. Será en la biblioteca Jesús Delgado Valhondo de Mérida y por ahora se desconoce el orden y el horario.