Las gasolineras recuperan la normalidad en Extremadura No hay desabastecimiento de combustibles: «Tenemos los tanques llenos con todo lo que no pudimos trabajar ayer», confirmaba Fernando Mena, presidente de Aresex

J. M. M. Martes, 29 de abril 2025, 15:03

«No hay desabastecimiento en las gasolineras», dice y repite Fernando Mena, presidente de Aresex, la asociación extremeña de estaciones de servicio. «Tenemos los tanques llenos con todo lo que no pudimos trabajar ayer», especifica.

Sí hubo problemas en la jornada del lunes a causa del apagón eléctrico. Apenas pudieron funcionar el 20% de las estaciones de servicio extremeñas. «Los surtidores funcionan con electricidad; no es que no pudiéramos cobrar, es que no podíamos servir combustible», detalla Mena.

Por tanto, únicamente estuvieron en funcionamiento las gasolineras que disponían de grupos electrógenos. En esas estaciones de servicio se vieron colas de vehículos en varios momentos del día y en diferentes puntos de la región.

«Estamos contemplando la posibilidad de comprar grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de los surtidores si hay problemas eléctricos» Fernando Mena Presidente de Aresex

Alguna de estas estaciones de servicio, como las de los centros comerciales de Carrefour, pudieron agotar sus reservas en la jornada del lunes, hayan estado sin existencias en las primeras horas del día de hoy hasta que haya llegado el camión con carburante. «Ha habido algún atasco en CLH pero en ningún caso desabastecimiento», ha insistido el presidente de Aresex.

Para evitar futuras situaciones como la que se vivió durante el apagón, desde la patronal de las estaciones de servicio ya avanzan que son muchas las gasolineras que están valorando la posibilidad de comprar grupos electrógenos con los que garantizar el funcionamiento de los surtidores en caso de que haya algún problema eléctrico. «Estamos contemplando la posibilidad de tener sistemas de apoyo», asegura Mena.

Pese a no poder suministrar combustible, muchas estaciones de servicio sí permanecieron abiertas durante las horas del apagón eléctrico. «Las tiendas mantuvieron su actividad por si los extremeños necesitaban comprar bombonas de butano, agua, comida o pilas», según Mena.

Sí hubo incidentes en las carreteras extremeñas relacionados con la falta de combustible durante el apagón: vehículos que se quedaron sin gasolina al no poder repostar y conductores que optaron para detenerse en las áreas de servicio al saber que no podrían llegar a otras gasolineras.

