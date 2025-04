El apagón obliga a cancelar reservas en hoteles extremeños y deja a viajeros sin gasolina

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 29 de abril 2025, 11:56 Comenta Compartir

El apagón de luz ha provocado que miles de personas hayan visto interrumpidos sus viajes en el país y en Extremadura lo saben bien en los hoteles de las dos capitales de provincia. El teléfono no ha parado de sonar en las recepciones, sobre todo de Cáceres, donde el corte de suministro se produjo eun lunes tenían hechas bastantes reservas.

«Ha habido viajeros que no han podido llegar. Nos han cancelado unas 30 reservas», aseguraba en la recepción del hotel V Centenario en la mañana de este martes, ya con todo el suministro restablecido y sin cortes de conexión a Internet.

Hay que tener en cuenta que, precisamente la zona de Los Castellanos en la capital cacereña fue una de las que más tarde contó con luz. Hasta bien entrada la noche las casa no empezaron a tener suministro.

A los viajeros que no pudieron llegar a las ciudades extremeñas, se suman los que tuvieron que parar en las capitales de la región porque no tenían forma de continuar su camino. «Hay al menos cinco clientes que han tenido que hacer noche en el hotel porque no tenían gasolina en sus vehículos y no podían seguir en carretera», apuntan en la recepción del hotel.

«Fue un día muy complicado. Hubo en torno a seis viajeros que no se presentaron en el hotel aunque tuvieran reserva y tampoco pudimos recibir comunicación de ellos. Ahora nos están llegando los correos electrónicos informando de la situación», apunta Esther Silvero, directora del Hotel Rió De Badajoz. «Obviamente entendemos la situación y no se les va a cobrar ninguna cantidad económica», asegura.

«También ha habido gente que no ha podido coger el autobús, los trenes o que no ha podido continuar porque no disponía de suficiente gasolina. Al final el hotel, entre las cancelaciones y las nuevas entradas ha tenido una ocupación similar a la previsto», añadía Silvero.

De hecho, esta noche, la estación de tren de la capital autonómica ha permanecido abierta para que las personas que tenían viaje previsto pudieran pernoctar si lo necesitaban, según informa Adif, que ha puesto a disposición de los viajeros más de una treintena de estaciones en el país.

Adif comunicaba a primera hora de la mañana que se sigue sin poder circular con normalidad en Extremadura, pues siguen sin tensión eléctrica los circuitos entre Mérida y Badajoz y entre Cáceres y Plasencia. La misma situación se mantiene entre Navalmoral y Humanes (Madrid). Hay brigadas trabajando en los tramos Mérida-Zafra y Mérida-Villanueva.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha informado que, durante el día de hoy, se mantiene la actividad tanto en las Jefaturas Provinciales como en los centros de exámenes. Respecto a los centros de exámenes y ante la posibilidad de que algunos aspirantes no se presenten o la prueba no pueda desarrollarse, la DGT informa de que no perderán convocatoria.

