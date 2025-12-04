Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral

El nuevo cielo de la plaza de España formado por un entramado de luces está sujeto en la torre de la Catedral, que se ... ha convertido el eje de esta enorme carpa que la pasada semana dio un susto al caerse al suelo.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, accionó el botón para encender las luces el viernes por la tarde y no ha habido más sobresaltos, pero muchos pacenses se preguntan cómo se han ajustado los cables a uno de los edificios más nobles de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz explican que las guirnaldas van sujetas a un cable tensor que rodea la torre de la Catedral. Este cable, a su vez, está apoyado en cuatro soportes colocados en las esquinas, y tensionado. De ahí, aseguran las mismas fuentes, que el cable se agarre a la fachada sin necesidad de usar taladros ni enganches. La propia tensión es la que ejerce la fuerza.

El Consistorio indica que pidió permiso a la Catedral para instalar este cable, mientras que envió un informe con la documentación a la Junta de Extremadura. En cambio, desde la Dirección General de Patrimonio apuntan que el Ayuntamiento de Badajoz no ha comunicado la decoración navideña sujeta a la Catedral. Por tanto, no se ha autorizado a pesar de que es necesario por tratarse la Catedral de un bien de interés cultural (BIC). La documentación de la decoración tampoco ha llegado a la comisión de Patrimonio.

La plaza de España se ha convertido en el punto central donde ir a ver las luces de Navidad, a medio camino entre los dos mercados navideños del Paseo de San Francisco (ya abierto) y la Plaza Alta (se inaugura este viernes 5 de diciembre). Un cono de 21 metros a modo de árbol y un decorado especial para hacerse fotos completan la plaza más iluminada de toda la ciudad.

1.687.000 puntos de luz

Pero hay mucho más. La decoración de toda la ciudad está compuesta por 1.687.000 puntos de luz, 447.000 más que el año pasado. La empresa Ximénez ha repartido por el callejero 285 arcos luminosos, 2.200 guirnaldas y 90 motivos y figuras de suelo, además de decorar también 125 árboles y 108 farolas.

A todo esto se unen las luces de Francisco Pizarro y otras calles aledañas como la plaza de Capitanía (López de Ayala), además de avenidas como Sinforiano Madroñero o Enrique Segura Otaño, que no entran en este contrato principal y que el Ayuntamiento instala a través de otro acuerdo con la misma empresa Ximénez. Está previsto que estas se enciendan este próximo viernes 5 de diciembre para que estén en marcha durante el puente de la Constitución.