HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trasladan a Madrid a las dos personas con quemaduras «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
Unas jóvenes se hacen fotos con la guirnalda de luces de fondo, sujetas a la torre de la Catedral. J. V. Arnelas

Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral

El Ayuntamiento de Badajoz asegura que la guirnalda navideña sujeta a la Catedral no ha requerido de perforaciones: solo un cable que rodea la torre completa

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:13

Comenta

El nuevo cielo de la plaza de España formado por un entramado de luces está sujeto en la torre de la Catedral, que se ... ha convertido el eje de esta enorme carpa que la pasada semana dio un susto al caerse al suelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  4. 4

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  5. 5

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  6. 6 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  10. 10

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral

Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral