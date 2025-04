El apagón provoca que solo el 5% de los alumnos extremeños asista al instituto y en torno el 60% a los colegios

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 29 de abril 2025, 14:57 Comenta Compartir

Niños jugando al fútbol en el patio o alumnos repasando en clase sin avanzar en el temario ni realizar pruebas de evaluación. Esa es la principal imagen de este martes en los colegios e institutos de Extremadura tras el apagón que empezó a las 12.30 el lunes y se prolongó durante toda la jornada en la mayoría de las localidades de la región.

Los centros educativos han permanecido abiertos pero no ha habido actividad lectiva. Eso significa que los padres han podido llevar a sus hijos con el objetivo de conciliar si tenían que trabajar. Sin embargo, muchos no lo han hecho. En los colegios han asistido en torno al 60% de los alumnos y en los institutos ha rondado el 5%, aunque el porcentaje ha variado según las localidades.

«En los institutos de la provincia de Cáceres la asistencia ha sido muy escasa, inferior al 5%, y en la de Badajoz entre el 5 y el 10%», indica la Consejería de Educación, que ha obtenido estos datos a través de la comunicación directa entre la Inspección y los equipos directivos debido a los problemas de funcionamiento de la Plataforma Rayuela. Por eso matiza que son estimaciones y no datos estadísticos.

En cuanto a los colegios hay más diferencias entre unas zonas y otras, pero en la mayoría de los casos no pasan del 60%. «En la provincia de Cáceres la asistencia ha estado entre el 50% y el 60%, siendo algo inferior en grandes localidades como la capital cacereña, Plasencia o Navalmoral de la Mata», detalla Educación.

Por su parte, en las grandes poblaciones de Badajoz, «la asistencia ha sido superior al 60%, llegando en algunos casos al 80%». Eso sí, en algunos centros de entornos rurales los alumnos han rondado el 10% y en otros han ido todos.

La decisión de mantener los centros abiertos pero sin actividad lectiva la hizo pública la Junta de Extremadura a última hora del lunes después de ponerse en manos del Gobierno central ante la situación de emergencia generada por el corte de luz.

Las familias

Sin embargo, pese a los intentos de informar a la comunidad educativa, en la mañana de este martes reinaban las dudas y la incertidumbre entre las familias en las puertas de los colegios.

De hecho, este ha sido casi el único tema de conversación entre los padres que han decidido llevar a las aulas a sus pequeños.

«Teníamos dudas porque la plataforma Rayuela no funcionaba y esta mañana seguía sin funcionar. Hemos optado por traerlos, pero no disponíamos de una comunicación oficial. Ha sido todo bastante confuso», comentaban cuatro padres cacereños en las puertas del colegio Prácticas de la capital cacereña.

«Nos empezaron a llegar la primeras informaciones de madrugada, pero eran mensajes de WhatsApp con pantallazos de imágenes y no sabíamos hasta qué punto eran fiables», decía una madre mientras su hija de tres años se ponía en fila con sus compañeros para entrar en el colegio.

«En la puerta del centro tampoco nos han comunicado nada. Simplemente han ido entrando con normalidad. Eso sí, hemos notado que han venido muchos menos padres», decía Iván Carreño, uno de los padres que ha llevado a su pequeña al colegio.

Este tipo de situaciones se han dado en toda la región extremeña porque los directores docentes no podían enviar mensajes a través de la plataforma Rayuela debido a los fallos en las telecomunicaciones. En torno a las dos de la tarde este martes ha restablecido su servicio y ya se encuentra prácticamente al 100% de funcionamiento. «A partir de este momento, las comunicaciones con la comunidad educativa podrán realizarse con normalidad. Se va a enviar un mensaje a los usuarios para advertir que, si las comunicaciones vuelven a fallar, toda la información se publicará en la página web www.educarex.es, puesto que es más fácil de recuperar en caso de una nueva caída», informa Educación.

Antes estos problemas, en muchos casos tuvieron que avisar por WhatsApp a los presidentes de las ampas para informar de la situación tras el apagón eléctrico generalizado.

Es lo que le sucedió por ejemplo, a la directora del colegio Juan Vázquez de Badajoz, Carmen Garrido. «No había forma de mandar una comunicación por las vías habituales. Rayuela no carga ni en la noche del lunes ni a primera hora de la mañana del martes. Así que he hablado con la ampa cuando me lo ha permitido la conexión y ha sido la que ha informado a los grupos de padres», ha comentado Garrido a HOY, que alude a que en el colegio que dirige ha acudido en torno el 30% del alumnado. «Se les ha ofrecido atención, pero no contenidos curriculares ni evaluación por parte de los profesores, que han acudido todos a su puesto de trabajo», ha asegurado.

También se han aplazado actividades como excursiones, las pruebas libres de FP, las de PISA y las homologadas para la obtención del B1 de Inglés para los alumnos de ESO que estaban previstas. Estas se han aplazado a nuevas fechas que serán comunicadas a los centros.

Comedor y transporte escoalr

En cuanto a transporte escolar, la Consejería de Educación asegura que «hasta el momento no hay constancia de que haya habido incidencias significativas en las rutas ni en el desarrollo de la jornada en los centros».

Por su parte, las aulas matinales y comedores han funcionado como lo hacen habitualmente en la mayoría de los centros. Empresas concesionarias de este servicio como Mediterránea, Carterplas y Cantueso han confirmado a HOY que están ofreciendo su servicio como los hacen habitualmente, con comida caliente.