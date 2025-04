Red Eléctrica identifica el origen del apagón «en el suroeste español»

Luis Expósito Badajoz Martes, 29 de abril 2025, 12:40 Comenta Compartir

El apagón que sufrió este lunes España fue un «evento susceptible de la pérdida de generación en una región del suroeste español. que se produjo en una ventana de 5 segundos». Así lo ha asegurado este martes Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de Red Eléctrico. Preguntado por HOY sobre si el origen del problema había sido en Extremadura, Prieto eludió dar detalles. «Con la información de la que disponemos no somos capaces de afirmar que se encuentra en esa región [en referencia a Extremadura]. No nos gusta especular y hasta que no tengamos la información exacta no podemos detallarlo», declaró.

En su comparecencia, el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular ya se encontraba restablecido al 100% y normalizado a las 11.15 horas, tras el apagón registrado este lunes y que dejó durante gran parte del día sin electricidad a gran parte de España, según datos actualizados de Red Eléctrica recogidos por Europa Press.

En concreto, prueba de esta normalización del sistema eléctrico peninsular es que esta mañana se ha superado la punta de la demanda de 28.677 megavatios (MW) a las 8.35 de la mañana. El próximo pico de demanda se prevé para las 9.00-10.00, hora de esta noche, con 31.200 MW, añadió el operador del sistema.

Eduardo Prieto, señaló «la buena noticia» de que el sistema eléctrico se encuentra en estos momentos «funcionando de manera normalizada, funcionando de manera estable y correcta». simismo, con los análisis realizados hasta el momento, el directivo de Red Eléctrica descartó «un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica».

«En este sentido, desde ayer, hemos tenido la colaboración del Incibe, del CNI, y esta mañana hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente», añadió.

Prieto puso en valor los planes de reposición del servicio ejecutados desde ayer que, a pesar de ser la primera vez que se ejecutaban en su totalidad, demostraron «su eficacia, su correcto diseño y aplicación».

«Los tiempos de reposición, necesariamente en este tipo de procesos que son complejos, abarcando una extensión geográfica muy grande, con centenares de generadores, es complejo y son largos. Obviamente nos hubiera gustado que hubieran sido lo más cortos posibles, pero la complejidad innata a este tipo de procesos hace que se demore durante un tiempo, las horas que han sido necesarias», dijo.

A las 12.33 horas de este lunes y durante cinco segundos desaparecieran «súbitamente» 15 gigavatios (GW) de la red eléctrica, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento, según informó el lunes por la noche una comparecencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, provocando un apagón masivo que ha dejado sin luz a la Península Ibérica durante buena parte del día.

En una declaración desde La Moncloa después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional --la segunda del día-- Sánchez no pudo concretar qué lo ha provocado. En todo caso, subrayó que «se están analizando todas las causas potenciales, sin descartar ninguna hipótesis».

La causa del apagón «es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán», añadió Sánchez, apuntando que las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada «para saber qué ha pasado».