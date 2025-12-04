HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 4 de diciembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves

La recaudación del sorteo ascendió a 11.457.550 euros

R. H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:33

El sorteo de la Primitiva de este jueves, 4 de diciembre, ha dejado un premio de 35.020,82 euros en Extremadura, en concreto, en Moraleja. El boleto premiado ha sido sellado en la Administración de Loterías nº 1 de Moraleja, situada en el número 9 de la avenida Virgen de la Vega.

La combinación ganadora del sorteo está formada por los números 01, 02, 08, 12, 40 y 47. El número complementario ha sido el 23 y el reintegro, el 0. El Joker corresponde al 9 279 477.

La recaudación del sorteo ascendió a 11.457.550 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen además del de Moraleja otros cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 10 de Huelva; en la nº 4 de Vitoria (Álava); en el Despacho Receptor nº 53.725 de Cehegín (Murcia); en el nº 61.190 de El Arenal (Islas Baleares) y en el nº 62.350 de Corodovilla (Navarra). Todos ellos se llevan 35.020,82 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 172 boletos sellados y cada gana 2.239,70 euros.

