El incendio de Jarilla ha calcinado ya más de 4.600 hectáreas

Las peores previsiones siguen cumpliéndose en el incendio que comenzó en la sierra de Jarilla la tarde del martes a consecuencia de un rayo. Lejos de estabilizarse, las llamas siguen descontroladas y han avanzado de manera notable durante esta noche.

Tanto es así que de un perímetro de unas 1.200 hectáreas en la tarde de ayer, la cifra estimada de superficie arrasada en estos momentos es de 4.625 hectáreas, según el último dato facilitado por la Junta. Un incremento notable que plasma la velocidad de propagación de un incendio que ha atravesado la N-630 y la A-66 y que ha obligado a cortar el tráfico en 25 kilómetros de la autovía, en el tramo que va desde la rotonda de Oliva de Plasencia hasta la de La Granja.

El Puesto de Mando Avanzando, ubicado hasta anoche en Jarilla, se ha tenido que trasladar hasta el término municipal de La Granja y a los vecinos de Oliva se les ha enviado una alerta para que se confinen en sus casas.

De momento siguen siendo solo tres los pueblos evacuados: Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia. Alrededor de 320 personas permanecen alojadas por su seguridad en la Bombonera de Plasencia, y otras 50 personas vulnerables están repartidas entre el seminario y la residencia de las Hermanitas de los Pobres, también de Plasencia, y la residencia de Baños de Montemayor. Además, «no se descartan nuevas evacuaciones ni confinamientos», adelanta la Junta.

Cuatro incendios activos

El dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a 200 militares de la UME, 80 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción, efectivos del Ministerio de Transición Ecológica, bomberos del Sepei, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias y trabajadores sociales y psicólogos para atender a la población evacuada.

La Junta de Extremadura ha activado este jueves a las 07:15 la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX), a toda la región por simultaneidad de incendios forestales. En estos momentos, se encuentran activos cuatro incendios. Además del de Jarilla, el más preocupante con mucho, continúa trabajando en Malpartida de Plasencia, Trujillo y Casares de Hurdes.

En los dos primeros, los fuegos comenzaron también a consecuencia de un rayo la tarde del martes y se han vuelto a reactivar. En el caso de Casares de Hurdes, comenzó el miércoles y todavía sigue activo igualmente. La región se enfrenta hoy a la cuarta jornada de lucha contra las llamas.