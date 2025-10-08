HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La concejala de Comercio y Turismo de Plasencia, Belinda Martín. HOY

El director de Recursos Humanos del SES reclama 60.000 euros a la edil Belinda Martín por su comentarios

Ambos militantes del PP están citados mañana en los juzgados placentinos a un acto de conciliación por el delito de injurias por el que se investiga a la concejala

A. B. Hernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:07

La concejala del PP de Plasencia, Belinda Martín, y el director de Recursos Humanos del SES en el área placentina y compañero de partido de ... la edil, Luis Domingo Díaz, tienen mañana una cita judicial. Se trata del acto de conciliación obligatorio en un procedimiento por un delito de injurias.

