El director de Recursos Humanos del SES reclama 60.000 euros a la edil Belinda Martín por su comentarios

La concejala del PP de Plasencia, Belinda Martín, y el director de Recursos Humanos del SES en el área placentina y compañero de partido de ... la edil, Luis Domingo Díaz, tienen mañana una cita judicial. Se trata del acto de conciliación obligatorio en un procedimiento por un delito de injurias.

Cabe recordar que la concejala está investigada por un supuesto delito de injurias y otro de odio por los que comentarios que presuntamente vertió contra Luis Domingo Díaz en una información de hoy.es referente a ceses en el área de salud de Plasencia.

El delito de odio es de persecución pública y, por tanto, no cabe un acto de conciliación previo entre las partes. Sí es obligatorio en el delito de injurias, con el fin de que denunciante y querellada tengan la oportunidad de alcanzar un acuerdo, y es el que se celebrará mañana en los juzgados placentinos.

El abogado del director de Recursos Humanos del SES detalla que solicitan a la concejala una declaración pública en la que se retracte de los comentarios que presuntamente hizo contra su defendido y pida perdón, y el abono de 60.000 euros en concepto de indemnización «por los daños morales que esos comentarios le causaron, escritos además bajo un pseudónimo que hacía referencia a una persona cercana a mi defendido, por lo que entendemos que la concejala sabía lo que estaba haciendo para incrementar el daño«.

La aceptación de las condiciones supondrá la conciliación entre las partes y conllevará el fin del proceso judicial iniciado por un delito de injurias. Respecto al de odio, seguirá su curso con la declaración de Belinda Martín fijada para el próximo 28.

Los comentarios

La instrucción de esta causa está en manos del Juzgado número 2 de Plasencia, que admitió a trámite la denuncia presentada por Luis Domingo Díaz para conocer qué personas habían escrito esos comentarios, al considerar que pueden ser constitutivos de un delito de odio, porque pueden contener «referencias ofensivas al querellante y alusiones a su condición de miembro del colectivo LGTBI», se recoge en su escrito judicial.

«Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital«, son los comentarios recogidos en la denuncia del director de Recursos Humanos.

La jueza admitió a trámite la querella y ordenó las primeras actuaciones de investigación, que llevaron a la identificación de la concejala del PP de Plasencia como presunta autora de algunos de los comentarios.

Investigación abierta

No obstante, la investigación continúa abierta y la defensa del querellante ha solicitado también que se lleven a cabo averiguaciones para identificar a un segundo supuesto autor de los comentarios. Con este fin, ha pedido a la jueza una ampliación del plazo de la instrucción en marcha, que finaliza el próximo noviembre. «Con el objetivo de que se disponga de tiempo para identificar a la persona que podría ser una segunda investigada», indica la defensa de Luis Domingo Díaz.

Belinda Martín y Luis Domingo Díaz son militantes del PP y fueron compañeros de gobierno en la anterior legislatura, la tercera con mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro. En la legislatura actual, la cuarta del regidor placentino, Martín ha continuado como edil y Díaz, que ya no formó parte de la candidatura municipal a las elecciones de mayo de 2023, fue nombrado director de Recursos Humanos del área placentina posteriormente, una vez el PP asumió el gobierno de la Junta de Extremadura.