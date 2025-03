El SES suma otras tres dimisiones de responsables sanitarios del área de salud de Plasencia

El supervisor de Enfermería de la sexta planta del Hospital Virgen del Puerto y los dos supervisores de área del centro hospitalario son los tres ... últimos responsables sanitarios que han presentado su dimisión en el área de salud de Plasencia. Uno de los dos supervisores generales lo hará formalmente el próximo 29 de este mes, pero ya lo ha comunicado.

Los motivos de estas tres últimas dimisiones son las «diferencias y desavenencias en la gestión del área de recursos humanos y en la administración de los mismos», según consta en una de las cartas de dimisión presentadas.

Cabe recordar, en este sentido, que hace menos de un mes el equipo de Enfermería de la sexta planta del Virgen del Puerto, con servicios de Medicina Interna, Oncología y Cuidados Paliativos, denunció la «lamentable situación» en que se encontraba la misma. A través de un comunicado pusieron de manifiesto una insuficiente dotación de personal en relación a la carga asistencial, «la mayor del hospital y casi siempre al 100%». Reclamaron por eso más enfermeras y técnicas de cuidados de enfermería, una reivindicación que no era nueva, que se había realizado bajo el mando de diversos supervisores y, sin embargo, «ignorada consecutivamente por diferentes direcciones, la actual incluida».

Frente a esta queja, el SES respondió entonces que los recursos humanos de esa planta se refuerzan cuando la situación así lo requiere «y algunos turnos casi de manera permanente para mantener una mejor calidad asistencial al paciente y disminuir la carga asistencial de los profesionales».

Ahora, en lo referente a las tres últimas dimisiones, la Consejería de Salud indica que «los cambios en los equipos funcionales de trabajo son situaciones que se pueden dar, como siempre ha sucedido». Añade que «los tres cambios (dos supervisores de área funcionales y uno de planta de hospitalización del Virgen del Puerto) se producen por motivos personales, dentro de la normalidad y en el contexto de un proceso ordenado y planificado de transición, para que la organización no se vea afectada». No obstante, según el SES, «los cambios referidos no tienen ninguna relación con otros previos».

Se refiere a las anteriores dimisiones producidas en el mismo área de salud. Porque estas tres últimas renuncias se suman a las otras cuatro que se han producido en Plasencia en menos de un año. El pasado diciembre la entonces directora de Enfermería presentó su dimisión antes de ser cesada y con ella, además, abandonaron también sus responsabilidades las dos supervisoras de área. Y a comienzos de verano lo hizo el coordinador de Urgencias.

Otras renuncias

Pero no son tampoco las únicas dimisiones que se han producido en el SES en el último año. La decisión de Salud de prescindir de la directora de Recursos Humanos del área de Navalmoral motivó la dimisión de tres de los cargos directivos que acababan de ser nombrados por los entonces nuevos responsables de la consejería. En concreto, la dimisión de la directora gerente y los responsables de las direcciones de Enfermería de Atención Primaria y Atención Hospitalaria.

Una situación que se ha repetido recientemente en el área de Badajoz. Salud cesó a finales del pasado mes a la directora de Atención Primaria y esta medida ha provocado la dimisión de las dos coordinadoras de área, con fecha 15 de septiembre. La consejería encuadra estas renuncias, como en el caso de Plasencia, «en los cambios habituales en los puestos de libre designación encaminados a mejorar la prestación de servicios a los pacientes».