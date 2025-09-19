La concejala 'fake'

Comenta Compartir

Cinco días después de que este diario publicara que la tercera teniente alcalde y concejala de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística del Ayuntamiento ... de Plasencia, Belinda Martín, estaba siendo investigada por un juzgado de la capital del Jerte por un presunto delito de odio y otro de injurias contra un compañero del Partido Popular, actual director de Recursos Humanos del área de salud placentina, esta edil aún permanece al frente de todas sus responsabilidades en el consistorio que preside Fernando Pizarro. Con independencia de que deberá ser la Justicia quien determine la responsabilidad penal de la concejala, resulta chocante que ni el alcalde, ni la formación política a la que pertenecen los implicados, ni la oposición, ni los colectivos sociales, tan activos en otras ocasiones, le hayan dado ninguna importancia a que el objeto del supuesto delito son unos comentarios vertidos en un medio de comunicación con un perfil falso. Cabría preguntarse si todos los cuestionados validan ese comportamiento, si lo legitiman o si lo consideran digno de un servidor público que debería representar al conjunto de los ciudadanos de su localidad. Si el alcalde de la muy noble, muy leal y muy benéfica no destituye a su concejala deberíamos entender que, al menos desde su posición, es así.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión