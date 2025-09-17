HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El PP abre expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
Belinda Martín, concejala de Turismo y Comercio de Plasencia. HOY

El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio

El portavoz regional del partido dice que no tenían conocimiento de lo ocurrido, «pero si se confirman los hechos, son muy graves»

A. B. Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:23

Un expediente informativo. Es la medida disciplinaria adoptada por el momento por el Partido Popular para Belinda Martín, la concejala de Plasencia investigada por un presunto delito de odio ... contra otro miembro del PP, el director de Recursos Humanos del área de salud placentina, Luis Domingo Díaz.

