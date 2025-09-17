El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio

Un expediente informativo. Es la medida disciplinaria adoptada por el momento por el Partido Popular para Belinda Martín, la concejala de Plasencia investigada por un presunto delito de odio ... contra otro miembro del PP, el director de Recursos Humanos del área de salud placentina, Luis Domingo Díaz.

Ha sido el portavoz regional del partido, José Ángel Sánchez Juliá, el encargado de anunciar la medida adoptada en una rueda de prensa. «El PP de Extremadura ha decidido abrir un expediente informativo a la concejal de Plasencia». Ha dicho también que «no tenemos conocimiento de lo ocurrido más allá de lo publicado en prensa», pero que, en cualquier caso, «si se confirman, los hechos son muy graves».

Sánchez Juliá no ha querido realizar ningún comentario más «a la espera de la investigación judicial abierta». Es la que lleva a cabo el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Plasencia tras admitir a trámite la querella presentada por Luis Domingo Díaz.

Belinda Martín está citada a declarar el próximo 26, en calidad de investigada, por la posible comisión de un delito de odio al ser la supuesta autora de unos comentarios vertidos en una información de hoy.es, relativa a ceses en el área de salud, que han resultado «humillantes» para el actual director de Recursos Humanos del SES en Plasencia.

«Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital». Son los comentarios que Luis Domingo Díaz recoge en la denuncia.

«Estoy muy mal, disgustado y decepcionado. Es muy doloroso saber que una compañera de partido, con quien además compartí escaño durante cuatro años en el Ayuntamiento, está detrás de los comentarios humillantes que se han vertido contra mi persona», ha declarado a HOY el director de Recursos Humanos del SES en Plasencia.

Quien fuera concejal de Juventud durante la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Plasencia, insiste en que es «tremendamente desagradable saber que una compañera de partido está detrás de estos comentarios». Una compañera de la que al menos por el momento «no he recibido ninguna llamada», pero que tampoco espera. «Quiero que la investigación siga y el proceso judicial continúe su curso». De su resolución dependerá también en buena medida también la decisión del PP respecto a su concejala.

Belinda Martín y Luis Domingo Díaz fueron compañeros en el gobierno de Fernando Pizarro durante la pasada legislatura, la tercera con mayoría absoluta del regidor placentino. En esta cuarta solo Martín se mantiene, como tercera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística. La edil ha declinado hacer declaraciones respecto a la causa judicial en la que está investigada.