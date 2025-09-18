La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Tanto la Fundación Triángulo como los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia -PSOE, Unidas y Vox- condenan los comentarios vertidos presuntamente ... por la concejala del PP, Belinda Martín, respecto al director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina y compañero de partido, Luis Domingo Díaz.

Comentarios que pueden ser constitutivos de un delito de odio y motivo por el que el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Plasencia ha admitido la querella presentada por Díaz y ha citado a declarar a Martín en calidad de investigada el próximo 26.

«Queremos expresar nuestra más firme condena y repulsa por esos comentarios despectivos, que condenamos en cualquier ámbito y por supuesto también en el político», afirma Silvia Tostado, presidenta de la Fundación Triángulo en Extremadura. «Respetamos el procedimiento judicial en marcha, que debe determinar la veracidad de los hechos, pero pedimos que se asuman responsabilidades políticas si hay condena; ninguna persona ni ningún cargo público puede menoscabar la dignidad de otra ni de un colectivo por su sexualidad y, desde nuestro punto de vista, esos comentarios muestran desprecio de forma pública a un colectivo, con una referencia explícita a la orientación sexual».

En la misma línea, la concejala de Unidas Podemos en Plasencia, Mavi Mata, reclama la dimisión de Belinda Martín en caso de una sentencia condenatoria. «Entendemos que la investigación judicial en marcha debe seguir y que, si hay sentencia firme y condena por un delito de odio, la edil debe dejar su cargo», declara Mavi Mata. En cualquier caso, «condenados unos comentarios que no se pueden tolerar, porque no se puede atacar a un cargo público por su condición sexual».

La condena también llega por parte del PSOE y Vox. «Los comentarios escritos no son aceptables», dice el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Plasencia, Alfredo Moreno. «No podemos estar de acuerdo con ellos, pero no vamos a solicitar que se adopte ninguna medida con respecto a la concejala, queremos mantener la prudencia hasta que concluya el proceso judicial».

«Esos comentarios son condenables», indica igualmente el edil de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña. «Pero nosotros defendemos la presunción de inocencia hasta que haya condena», añade. «Hasta entonces es al PP al que le corresponde tomar las medidas que considere oportunas».

Expediente

El PP de Extremadura, tal como comunicó ayer el portavoz regional, José Ángel Sánchez Juliá, ha decidido por el momento abrir un expediente informativo a la concejala de Plasencia y no adoptar ninguna otra medida a la espera de la resolución de la instrucción judicial. No obstante, «si se confirman, los hechos son muy graves», indicó también Sánchez Juliá.

Los hechos que se investigan son los comentarios anónimos que se realizaron en una noticia de hoy.es sobre los ceses en el área de salud de Plasencia y en los que se aludía a Luis Domingo Díaz. «Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital». Son los comentarios que Luis Domingo Díaz recoge en la denuncia.

Fueron estos comentarios los que llevó al juzgado con el objetivo de que se investigara su autoría. Su denuncia fue admitida y, tras la investigación policial llevada a cabo, la concejala Belinda Martín ha sido citada a declarar en calidad de investigada.