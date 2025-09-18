HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Belinda Martín, concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Plasencia. HOY

La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

Respetan la presunción de inocencia, el proceso judicial abierto y reclaman responsabilidades políticas en caso de condena

A. B. Hernández

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:11

Tanto la Fundación Triángulo como los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Plasencia -PSOE, Unidas y Vox- condenan los comentarios vertidos presuntamente ... por la concejala del PP, Belinda Martín, respecto al director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina y compañero de partido, Luis Domingo Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  3. 3

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  4. 4 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  5. 5 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  6. 6

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  7. 7 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  8. 8 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  9. 9

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  10. 10

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia

La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia