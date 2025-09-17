«Estoy muy mal, disgustado y decepcionado. Es muy doloroso saber que una compañera de partido, con quien además compartí escaño durante cuatro años en ... el Ayuntamiento, está detrás de los comentarios humillantes que se han vertido contra mi persona».

Luis Domingo Díaz, exconcejal del PP y actual director de Recursos Humanos del área sanitaria de Plasencia, valora el conflicto judicial que envuelve a su partido tras conocerse que la edil de Turismo y Comercio, Belinda Martín, ha sido citada a declarar en calidad de investigada por la supuesta comisión de un delito de odio contra él.

«Valoro que el juzgado haya admitido a trámite mi querella y la minuciosa investigación de la Policía Nacional que ha logrado identificar a la persona que está detrás de esos comentarios humillantes», indica. «Algo que no esperaba», reconoce.

El actual director de Recursos Humanos del SES en Plasencia explica que decidió interponer una denuncia «por los comentarios hirientes que se escribieron» en una información, publicada en hoy.es en septiembre de 2024, referente a ceses producidos en este área de salud. «Denuncié unos comentarios anónimos que atentaban contra mi integridad porque quería saber quiénes estaban detrás de ellos».

«No voy a consentir que se cometan delitos de odio contra mi persona ni contra nadie porque no todo vale. Si la gente es tan valiente, que me diga lo que tenga que decirme a la cara o con nombre y apellido, pero que no se esconda bajo un perfil anónimo», expone. «Hay que decir las cosas a la cara para poder rebatir», insiste.

La denuncia se transformó en querella y la investigación policial identificó a una de las personas que está detrás de los comentarios. «La investigación sigue abierta y no sé si habrá alguien más o no, pero por el momento lo que sí sé es que una compañera de partido los ha escrito y esto me ha devuelto y aumentado el dolor que sentí cuando leí esos comentarios por primera vez».

Los comentarios

«Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital». Son los comentarios que Luis Domingo Díaz recoge en la denuncia.

Quien fuera concejal de Juventud durante la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Plasencia, asegura que es «tremendamente desagradable saber que una compañera de partido está detrás de estos comentarios». Una compañera de la que al menos por el momento «no he recibido ninguna llamada», pero que tampoco espera. «Quiero que la investigación siga y el proceso judicial continúe su curso».

También en que su partido, el PP, actúe. «Está informado a nivel provincial y regional y, por supuesto, también mi presidenta, la presidenta de la Junta, conoce lo que ha ocurrido». Luis Domingo Sito recuerda que en estos comentarios también se alude a María Guardiola y confía en que la formación adopte la medidas «que considere oportunas».

«Yo confío en mi partido, me ha demostrado su apoyo y decidirá qué tiene que hacer. Por mi parte, creo que lo ocurrido es muy grave, que no se pueden cometer delitos de odio en pleno siglo XXI. Lo sucedido, para mí de extrema gravedad, algo decepcionante y humillante, me duele en lo laboral, lo personal, lo personal y lo psíquico».

Por su parte, la concejala Belinda Martín no ha querido hacer declaraciones sobra una causa judicial en la que está en calidad de investigada.