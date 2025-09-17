HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luis Domingo Díaz. HOY

 

Luis Domingo Díaz, director de Recursos Humanos del SES en Plasencia
«Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»

Luis Domingo Díaz dice que el PP está informado de lo sucedido y que confía en su actuación: «No se pueden consentir delitos de odio en pleno siglo XXI»

A. B. Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:36

«Estoy muy mal, disgustado y decepcionado. Es muy doloroso saber que una compañera de partido, con quien además compartí escaño durante cuatro años en ... el Ayuntamiento, está detrás de los comentarios humillantes que se han vertido contra mi persona».

