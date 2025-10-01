HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Pizarro, en la rueda de prensa que ha dado este miércoles. HOY

Pizarro deja en manos de la justicia el futuro de la concejala investigada por un delito de odio

El alcalde de Plasencia respalda la apertura de un expediente contra la edil decidida por el PP de Extremadura: «Somos la misma organización»

A. B. Hernández

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:39

La concejala de Turismo y Comercio de Plasencia, Belinda Martín, mantendrá sus competencias por el momento en el equipo de gobierno que lidera Fernando Pizarro. ... El alcalde deja en manos de la justicia el futuro político de la edil investigada por un delito de odio y otro de injurias contra su compañero de partido, el director de Recursos Humanos del SES en Plasencia, Luis Domingo Díaz.

