Pizarro deja en manos de la justicia el futuro de la concejala investigada por un delito de odio

La concejala de Turismo y Comercio de Plasencia, Belinda Martín, mantendrá sus competencias por el momento en el equipo de gobierno que lidera Fernando Pizarro. ... El alcalde deja en manos de la justicia el futuro político de la edil investigada por un delito de odio y otro de injurias contra su compañero de partido, el director de Recursos Humanos del SES en Plasencia, Luis Domingo Díaz.

Quince días después de que se hiciera público que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia había abierto diligencias previas y citado a la concejala a declarar en calidad de investiga, Fernando Pizarro se ha pronunciado este miércoles por primera vez respecto a este asunto a preguntas de los medios de comunicación.

«Con el tema de la concejala, evidentemente, comprenderéis que lo único que voy a decir es que hay un procedimiento judicial abierto y tenemos todo el respeto al procedimiento judicial abierto, sin más», ha declarado el alcalde de Plasencia.

Respeto al proceso judicial en marcha y respeto también a la decisión acordada por el PP de Extremadura de abrir un expediente informativo a Belinda Martín. «El propio partido también ha planteado su asunto. Por lo tanto, respeto absoluto. Lo que hace el partido regional es lo que hace el partido de Plasencia, porque somos la misma organización», ha dicho Pizarro.

El futuro político de la concejala dependerá por tanto de la resolución de un proceso judicial abierto por la denuncia presentada por Luis Domingo Díaz a raíz de unos comentarios anónimos vertidos en hoy.es, en una información referente a ceses producidos en el área de salud de Plasencia. El director de Recursos Humanos presentó la denuncia para conocer qué personas habían escrito esos comentarios, al considerar que pueden ser constitutivos de un delito de odio, porque pueden contener «referencias ofensivas al querellante y alusiones a su condición de miembro del colectivo LGTBI», se recoge en su escrito judicial.

«Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital«, son los comentarios recogidos en la denuncia del director de Recursos Humanos.

La jueza admitió a trámite la querella y ordenó las primeras actuaciones de investigación, que llevaron a la identificación de la concejala del PP de Plasencia como presunta autora de algunos de los comentarios.

Acto de conciliación

Belinda Martín declarará en sede judicial el 28 de octubre, pero antes, el próximo 9 ha sido citada a un acto de conciliación, por el delito de injurias, que ha solicitado la defensa de Luis Domingo Díaz para plantear una propuesta de acuerdo que incluirá la petición de una indemnización.

La conciliación puede ser posible por el delito de injurias pero no por el delito de odio, que es público y por el que la concejala tendrá que declarar.

No obstante, la investigación continúa abierta y la defensa del querellante ha solicitado también que se lleven a cabo averiguaciones para identificar a un segundo supuesto autor de los comentarios. Con este fin, ha pedido a la jueza una ampliación del plazo de la instrucción en marcha, que finaliza el próximo noviembre. «Con el objetivo de que se disponga de tiempo para identificar a la persona que podría ser una segunda investigada», indica la defensa de Luis Domingo Díaz.

Belinda Martín y Luis Domingo Díaz son militantes del PP y fueron compañeros de gobierno en la anterior legislatura, la tercera con mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro. En la legislatura actual, la cuarta del regidor placentino, Martín ha continuado como edil y Díaz, que ya no formó parte de la candidatura municipal a las elecciones de mayo de 2023, fue nombrado director de Recursos Humanos del área placentina posteriormente, una vez el PP asumió el gobierno de la Junta de Extremadura.