Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido

Belinda Martín, concejala del Ayuntamiento de Plasencia, tendrá que declarar en el juzgado el próximo día 26 en calidad de investigada por un presunto ... delito de odio contra el director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina, Luis Domingo Díaz. Ambos son militantes del PP y fueron compañeros de gobierno en la anterior legislatura, la tercera con mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro.

En la legislatura actual, la cuarta del regidor placentino, Martín ha continuado como edil y Díaz, que ya no formó parte de la candidatura municipal a las elecciones de mayo de 2023, fue nombrado director de Recursos Humanos del área placentina posteriormente, una vez el PP asumió el gobierno de la Junta de Extremadura.

Con motivo de unos comentarios bajo pseudónimo que la concejala escribió en hoy.es, en una información referente a ceses producidos en el área de salud de Plasencia, Luis Domingo Díaz ha presentado una denuncia contra ella al entender, como se recoge en el escrito judicial, que esos comentarios pueden ser constitutivos de un delito de odio, porque pueden contener «referencias ofensivas al querellante y alusiones a su condición de miembro del colectivo LGTBI», se recoge en el citado escrito.

«Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital».

Posible doble delito

Son los comentarios anónimos recogidos en la denuncia, que presuntamente corresponden a la concejala y «con los que el querellante se habría sentido gravemente ofendido, llegando a precisar asistencia médica». Comentarios, por eso, que para el denunciante pueden suponer la comisión de un presunto delito de odio y otro de injurias.

Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia ha admitido la querella a trámite, ha abierto diligencias previas y ha citado a declarar como investigada a la concejala el próximo día 26, para continuar con la instrucción de una causa que, al menos por ahora, se sigue por «posible comisión de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y/o injurias graves con publicidad», según se recoge en el auto judicial de admisión de la querella.

Tanto la concejala investigada como el querellante han declinado hacer declaraciones a este periódico sobre este asunto judicial.