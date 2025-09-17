HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil Belinda Martín y Luis Domingo Díaz, director de Recuersos Humanos del área de salud de Plasencia. HOY

Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido

El juzgado admite a trámite la querella presentada por el actual director de Recursos Humanos del hospital y cita a la edil a declarar el próximo 26 ·

A. B. Hernández

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:28

Belinda Martín, concejala del Ayuntamiento de Plasencia, tendrá que declarar en el juzgado el próximo día 26 en calidad de investigada por un presunto ... delito de odio contra el director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina, Luis Domingo Díaz. Ambos son militantes del PP y fueron compañeros de gobierno en la anterior legislatura, la tercera con mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  5. 5 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  6. 6

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido

Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido