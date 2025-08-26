HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herido grave al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
Área quemada en el municipio de Jarilla, donde comenzó el fuego que calcinó 17.300 hectáreas. Efe

El Gobierno incluye como zonas catastróficas los daños ocasionados por seis incendios en Extremadura

Los damnificados de los mayores fuegos forestales entre los meses de julio y agosto de este 2025 podrán solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 17:53

El Gobierno central ha declarado como zonas catastróficas los daños ocasionados por seis incendios en Extremadura durante este verano, tal y como ha ... aprobado el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior. Eso supondrá que los damnificados de los mayores fuegos forestales entre los meses de julio y agosto de este 2025 podrán solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción.

