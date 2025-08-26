HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reunión este lunes en la Hospedería de Hervás entre la consejera y el director general de Turismo y empresarios del sector. HOY

Turismo se volcará en promocionar las zonas afectadas por los incendios en Extremadura

La consejera Victoria Bazaga subraya que tanto en el Ambroz como en el Jerte o Las Hurdes «está todo abierto»; esta tarde se reunirá en Hervás con empresarios turísticos de la zona y mañana recibirá a las organizaciones del sector para perfilar una estrategia

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 26 de agosto 2025, 07:25

La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, ha mantenido este lunes en la Hospedería de Hervás (Cáceres) un encuentro con empresarios de la zona afectada ... por el incendio de Jarilla. A la reunión también acudió el director general de Turismo, Óscar Mateos, con un objetivo claro, el de orientar desde la Junta de Extremadura una promoción específica a los territorios más afectados por los últimos incendios e intentar proyectar que la región es hoy un destino atractivo pese a haber protagonizado, junto a Galicia y Castilla Léon, las noticias sobre los peores incendios de este mes de agosto.

