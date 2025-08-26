Turismo se volcará en promocionar las zonas afectadas por los incendios en Extremadura

La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, ha mantenido este lunes en la Hospedería de Hervás (Cáceres) un encuentro con empresarios de la zona afectada ... por el incendio de Jarilla. A la reunión también acudió el director general de Turismo, Óscar Mateos, con un objetivo claro, el de orientar desde la Junta de Extremadura una promoción específica a los territorios más afectados por los últimos incendios e intentar proyectar que la región es hoy un destino atractivo pese a haber protagonizado, junto a Galicia y Castilla Léon, las noticias sobre los peores incendios de este mes de agosto.

«Tenemos que demostrar que Extremadura está viva, que nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, todos nuestros atractivos están intactos para seguir disfrutando lo que queda de verano y hasta bien entrado octubre», ha explicado esta mañana a este diario la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga. Además, este martes en Mérida escuchará también a los representantes de las organizaciones de empresarios de turismo para seguir avanzando en atraer visitantes. «Aunque las cancelaciones son ya irrecuperables, lo que quiero es poner en marcha juntos una estrategia de recuperación, que no nos tachen del mapa del turismo porque aquí sigue habiendo mucho que ofrecer», ha indicado la representante de la Junta, que con el encuentro de esta tarde avanzó en el diseño del plan de recuperación turística de la zona, que se concretará en los próximos meses con medidas de apoyo al sector y acciones de promoción específicas.

Hervás, de 4.000 habitantes y municipio más importante del Valle del Ambroz, es la población que más pernoctaciones registra de Extremadura -«la única que consigue la tercera noche tan codiciada en el sector», ha recordado Bazaga-. Sin embargo, sus habitantes y visitantes tuvieron que ser confinados la semana pasada por el incendio que asolaba el norte de Cáceres. Este duró once días, arrasó más de 17.000 hectáreas y, además de esta zona, afectó al Valle del Jerte, otro de los enclaves más turísticos de Extremadura y donde en los meses de verano cada pueblo multiplica su población dinamizando la economía local. El fuego, de los peores que se recuerdan en la comunidad afectó en un primer momento al turismo en ambas zonas, con desalojos de camping como el del Pinajarro en Hervás y anulación de reservas. Y si bien el humo en lo alto de la sierra ha estado muy presente desde mediados de agosto, la vida volvió a la rutina veraniega cuando el viernes pasado la Junta de Extremadura dio por controlado el fuego. Un punto a favor en este camino hacia la normalidad es que las zonas más afectadas casi no son visibles desde la carretera al haber ardido las cotas más altas.

Bazaga minimiza los daños en el paisaje una vez ha pasado lo peor del fuego y además prevé un rebrote de color verde antes de lo que la gente se imagina, por lo que es optimista de cara a la recuperación de las zonas afectadas.

Según ha explicado la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, «en la actualidad está todo abierto, y eso tenemos que promocionarlo, primero entre los propios extremeños, luego entre los turistas nacionales y los internacionales. Extremadura está brillando en todos lados, lo veo en el Festival de Mérida, en la Fiesta de la Tenca, en la representación de El Alcalde de Zalamea que también estaba llena... la cultura va a ayudar mucho al turismo, la gente sigue queriendo venir a Extremadura y las cancelaciones que ha habido por los incendios solo han durado una semana, pero la zona vuelve a estar viva, y si en un tiempo no se puede hacer una ruta concreta por un lado pues se hace por otro, pero tanto el Ambroz como el Jerte como Las Hurdes (que también ha sufrido incendios pero menores) están llenos de atractivos estos días».

Por otro lado, como titular de Cultura, Bazaga ha explicado que no ha habido daños patrimoniales por culpa de los incendios de este verano. «Las ermitas y yacimientos (durante el incendio de Jarilla) se protegieron, solo pasé algo de miedo en el incendio de Casar de Cáceres cuando el fuego empezó a dirigirse hacia Los Barruecos por el Museo Vostell, pero al final no ocurrió nada», ha indicado a HOY este lunes.