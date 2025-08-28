Los Reyes visitan este viernes Hervás, Rebollar y Cabezabellosa, zonas afectadas por los incendios de Extremadura

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan a algunos miembros del operativo que descansaban en el centro de mando del Parque del Lago de Sanabria este miércoles.

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 28 de agosto 2025, 11:50 | Actualizado 11:59h. Comenta Compartir

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán este viernes las zonas afectadas por los incendios en Extremadura. Harán un recorrido por distintos puntos del norte de la provincia de Cáceres, en el Valle del Jerte, el Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla, comarcas a las que llegaron las llamas del fuego de Jarilla, el más grande de la historia de esta región.

Harán paradas en Hervás, Rebollar y Cabezabellosa después de que ese incendio haya calcinado 17.300 hectáreas y haya alcanzado un perímetro de 170 kilómetros.

Son zonas que han sido declaradas catastróficas por el Gobierno central, que ha incluido en esta catalogación los daños producidos por seis fuegos forestales durante este verano en Extremadura. Al de Jarilla se suman los de Valdecaballeros (19 de julio), Caminomorisco (29 de julio), Villar de Pedroso (11 de agosto), Llerena-Pallares (14 de agosto) y Aliseda (16 de agosto).

En todas esas zonas los damnificados de los mayores fuegos forestales entre los meses de julio y agosto de este 2025 podrán solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción.

En el total del país han sido 114 los incendios forestales que han supuesto zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalua, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Belares, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

También han sido declaradas zonas catastróficas los lugares afectados por siete avisos que corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

Esta visita se enmarca dentro de la ronda de encuentros que los Reyes están realizando por Galicia, Castilla y León y Extremadura, las comunidades más afectadas por los incendios forestales durante este verano.

Este miércoles por la mañana estuvieron en el Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, desde donde se desplazaron al Puesto de Mando Avanzado instalado para conocer la última hora y el estado de situación de los incendios, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecer su labor.

Durante su visita se acercaron al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde mantuvieron un encuentro con algunos de los vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto y que regresaron esta semana. También se vieron con los representantes de los sectores ganadero, apicultor y de restauración de las pedanías afectadas por el incendio de Porto de Sanabria.

Posteriormente, en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria se reunieron con autoridades y alcaldes pedáneos de las localidades afectadas para conocer de primera mano los daños sufridos, las necesidades de los vecinos y sus planes de recuperación.

Y eso mismo es lo que se espera que hagan en Extremadura, apoyar a sus vecinos, a los trabajadores del campo y reconocer la labor de los profesionales que han estado luchando contra las llamas.