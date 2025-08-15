Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura La Guardia Civil ha tenido que desalojar esta tarde una urbanización en Casar de Cáceres y otra en Aliseda

A. Murillo Viernes, 15 de agosto 2025, 19:06 Comenta Compartir

Este viernes por la tarde se reducen las carreteras extremeñas cortadas por los incendios que afectan a la región. En la provincia de Cáceres, está abierta la N-630, que permaneció cerrada por el avance del incendio de Jarilla. De igual forma, se han levantado las restricciones en la CC-214 y en la CC-213.

Han reabierto los accesos a las poblaciones de Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y Jarilla. Tras varias noches fuera de casa, los habitantes evacuados de estas tres últimas poblaciones han recibido autorización este viernes para regresar a sus domicilios.

Sin embargo, permanece cerrado el acceso a Casas del Monte. La población tiene orden de permanecer confinada por el abundante humo, y el mando único de la emergencia no descarta la evacuación. También se ha procedido a la evacuación de las piscinas naturales de esta población próxima a la autovía A-66. , que también se vio afectada por el avance de un frente.

Tanto el foco de Casas del Monte como el incendio de Alburquerque, iniciado muy cerca del lugar donde ayer se originó otro fuego que calcinó unas 100 hectáreas, presentan una evolución desfavorable, informa la Guardia Civil. Por otra parte, en la zona de Arroyo de la Luz-Casar de Cáceres.

Sobre las 18.30 horas se ha procedido al desalojo de la urbanización Las Viñas, en Casar. El incendio se ha originado en la carretera CC-321, que conecta con Arroyo de la Luz. El Infoex ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por llamas en una zona de pastos por la afección a la citada carretera. Hay un total de 16 efectivos interviniendo y «su evolución ahora es desfavorable».

De igual forma se ha desalojado la urbanización Cuartos de Baños, en Aliseda. Los medios de extinción también luchan contra un incendio que afecta a este término municipal cacereño.