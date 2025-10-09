Teatro, Extremúsika y Feria Chica para el segundo fin de semana de octubre

Segundo fin de semana de octubre con el Festival Internacional de Teatro en Badajoz, Extremúsika en Cáceres y la Feria China en Mérida como propuestas más relevantes en la agenda de ocio extremeña.

Pero hay más: continúa la 44º Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas, se celebra la novena edición de 'La Noche en Blanco' en Jerez de los Caballeros', el tercer fin de semana del ciclo Música Antigua en Plasencia y el festival Valentiarte en Valencia de Alcántara.

¡Empezamos el repaso a las citas más destacadas del fin de semana!

Badajoz y provincia

En Badajoz el protagonista este fin de semana será el teatro. Este sábado arranca el 48º Festival Internacional de Teatro. Ese mismo día a las 18 horas tendrá lugar la función infantil 'Crassh-DuoCircus' (Compañía Crassh) en el Paseo de San Francisco y a las 21 horas La Gramática (Compañía Focus) en la sala principal del López de Ayala. Se trata de una sátira humorística, escrita y dirigida por Ernesto Caballero que reflexiona sobre el lenguaje como herramienta de poder e identidad. Está protagonizada por María Adánez. El domingo la propuesta se centrará en el teatro familiar con Mr. Bo (Compañía Marie de Jongh), a las A las 19 horas.

Este fin de semana también hay hueco para la música y el humor. El Palacio de Congresos acoge este viernes a las 22 horas el nuevo espectáculo de Miguel Miguel, ¡Acojonado!. Un día después, el sábado, a las 21 horas el intérprete David Palomar se subirá a ese mismo escenario con su concierto 'Desamparao'.

Este domingo regresan las visitas guiadas al Real Convento de Santa Ana. Las visitas se organizarán en tres turnos que se dividen en estas horas: 11.00, 11.45 y 12.30 horas. Para participar, es necesario enviar un correo a marcospachecocruz@hotmail.com o a amigosdebadajoz@gmail.com.

En Mérida, este fin de semana se celebra la Feria Chica de Mérida, que trae música, exposiciones y reivindicación del pueblo gitano. Este viernes y sábado se concentra el grueso de la programación de una cita recuperada hace diez años, desde 2015.

También continúa estos días el ciclo de cine Adiccine. De hecho, este viernes será el turno de CineBeat & Young con una proyección audiovisual y musical. Tendrá lugar en la Sala Trajano, que también acogerá el sábado 'Muchacha dibuja un chiste', el show de la artista MJ Corraliza. Se trata de un monólogo de comedia visual y humor gráfico.

El viernes a las 20 horas Busker String Quartet se subirá al escenario del Centro Cultural 'Santo Domingo' para ofrecer un concierto con el que presentar a los asistentes 'Senderos Extremeños', un homenaje a la música tradicional de la región. El sábado a las 19.30 horas el Templo de Diana acogerá el cuarto Certamen Coral Regional Fecoex. Ese mismo día, a las 20.30 horas, en el Teatro María Luisa se representará el espectáculo 'El Musical de los 80s y 90s'.

La música también será el plato fuerte el domingo, cuando se celebrará el concierto 'Música desde mi ventana', de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, en el hospital de la ciudad. La cita será a las 12 horas. Esa misma jornada a las 20 horas, la Orquesta de Músicos de Almendralejo se subirá al escenario del Palacio de Congresos con su propuesta 'Llamas del destino'.

En el resto de la provincia pacense encontramos diversidad de propuestas. En Puebla de la Calzada continúa desarrollándose el 44º Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas. Además, en Villanueva de la Serena se celebra el noveno Festival de fotografía analógica 'Ricardo Martín', con una amplia programación organizada por la asociación FotoObjetivo.

Por otro lado, los amantes de la cultira tienen un cita este sábado en Jerez de los Caballeros para saborear el arte, la música, el patrimonio, la historia y la cultura popular de este municipio Conjunto Histórico Artístico y que ha pasado a engrosar recientemente la lista de uno de los 'Pueblos más bonitos de España'. La novena edición de 'La Noche en Blanco' llega con múltiples actividades.

Cáceres y provincia

En Cáceres, el Recinto Hípico acoge Extremúsika 2025, con Morad, Raule, Soziedad Alcohólica, Paranoyde Collective, Mago de Oz, Cruz Cafuné, Canteca de Macao, los estanques y el Canijo de Jerez, entre otros. Consulta aquí los artistas y grupos que actuarán en la cita musical, así como la programación por días.

Además, el Gran Teatro ha programado el concierto 'Danzas sobre la nieve', de la Orquesta de Extremadura; y la obra 'La aparición', de Verbo Producciones.

Otras propuestas para el fin de semana son la conferencia 'Estrés, estilo de vida y salud mental' en el Ateneo; la presentación del libro 'Ocho segundos para enamorarme' de Raquel Silva en el Palacio de la Isla; la proyección de 'La niña de la cabra' en la Filmoteca de Extremadura; los conciertos de Linze y Vanja Sky en El Corral de las Cigüeñas; o las actuaciones de Weweins y J. Palomo en la sala Boogaloo.

En Plasencia, este fin de semana habrá conciertos del grupo La Tempestad y Van Hoboken Ensemble, dentro del tercer fin de semana del ciclo Música Antigua Plasencia.

Por su parte, en el teatro Alkázar la compañía Descalzos Produciones pone en escena la comedia 'Una semana nada más' y Saga Producciones adapta el musical de Friends en formato de parodia.

En el resto de la provincia de Cáceres destacan la celebración del Día de la Hispanidad en Guadalupe y otras propuestas como el festival Valentiarte en Valencia de Alcántara, la puesta en escena de la obra de teatro musical 'Jack y las habichuelas mágicas' en la Nave del Duende y la representación de 'Parejas imperfectas' en el teatro del mercado de Navalmoral de la Mata.