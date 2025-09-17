La Sala Trajano de Mérida contará con seis funciones teatrales y otros tantos conciertos en el próximo trimestre La programación arranca el próximo día 27 y concluye el 5 de diciembre

Celestino J. Vinagre Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:45

Teatro, conciertos, danza y películas para el último trimestre del año en la Sala Trajano. La Consejería de Cultura ha programado seis espectáculos de teatro, seis conciertos y propuestas sonoras, dos propuestas audiovisuales y un espectáculo de danza, a los que se suman como novedad tres talleres de formación para jóvenes, según ha informado esta mañana la titular de Cultura, Victoria Bazaga. Ha presentado la programación en este espacio cultural emeritense junto a la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Nuria Franco, y a la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Raquel Martín.

La programación en la Sala Trajano arranca en diez días. El 27 se desarrollará la obra de teatro 'Inteligencia'. Ya en octubre, el día, llegará un «proyecto musical» de la mano de Esther Méndez con 'Bambikina'. Al día siguiente, el 4, llegará la compañía almendralejense El Desván con su obra 'Azul Bosques'. El viernes 10 será el turno de CineBeat & Young con una proyección audiovisual y musical, y el 11, la artista MJ Corraliza presenta un monólogo de comedia visual y humor gráfico.

El día 17 vuelve de nuevo la música con la compañía 'Samino Dúo', y el día 19 el público familiar podrá disfrutar de la película 'Jack y las habichuelas'. El programa de actividades de la Sala Trajano incluye el día 24 «un encuentro musical» 'Panorama Sonoro'. El 25 se podrá ver la obra de teatro 'La Huella', de Teatro del agua, y finalmente, el viernes 31 de octubre la compañía Morphosis Dúo ofrecerá música electroacústica contemporánea.

Ya en noviembre, el día 7 acogerá la actividad 'Vive la Música - De la idea al escenario'. Los días 8 y 9 habrá un taller intensivo para los jóvenes, 'Taller práctico: diseñar para la cámara'. El día 15 es el turno de la danza con 'Morfeo', de la compañía Adrián Herrera, y el 21 comienza la iniciativa 'Cine con causa', a través de tres talleres prácticos de guion, rodaje y edición para los jóvenes.

El sábado 22 de noviembre la compañía Carmen Ávila representará la comedia para todos los públicos 'Feliz Día'. El 28 el grupo Zahír Ensemble presenta su propuesta de música contemporánea, y para completar, el día 29 habrá una obra de teatro de clown filosófico titulada 'Baibai'.

La programación del trimestre concluirá el 5 de diciembre con la representación de 'Atra Bilis', de la compañía Estampa Teatro.

En su intervención, la consejera de la Cultura ha destacado que con esta nueva temporada, la Sala Trajano de Mérida se reafirma como «un espacio donde se cruza la innovación y la tradición, lo local y lo internacional», tras lo que ha señalado el objetivo de «fortalecer el tejido cultural extremeño y brindar a la ciudadanía todas las experiencias artísticas de primer nivel».

Por su parte, la directora del Cemart, Nuria Franco, ha resaltado que la mayoría de artistas, compañías teatrales y productoras musicales son extremeñas, por lo que ha reafirmado la «apuesta por el talento extremeño y por todos los trabajadores del sector».

La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), Raquel Martín, ha recalcado que el programa Cultura Joven en la Sala Trajano «supone un escaparate y una apuesta por el talento joven extremeño que puede desarrollarse en la capital extremeña profesionalmente y de todas las formas posibles», recoge Europa Press.

En el portal web del Instituto de juventud de Extremadura están disponibles dos formularios. El primero permite a los jóvenes artistas de la región presentar sus proyectos culturales y participar en futuras programaciones, y el segundo ofrece al público la posibilidad de elegir qué desea ver en la Sala Trajano, además de consultar la propia programación.

