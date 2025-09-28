HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una visita guiada al Real Convento de Santa Ana en Badajoz.

Vuelven las visitas guiadas al Real Convento de Santa Ana en Badajoz: horarios y cómo reservar

El enclave histórico retoma sus visitas guiadas con Amigos de Badajoz con plazas limitadas y reserva previa obligatoria

Judit Molina

Judit Molina

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:16

Tras un tiempo de pausa, el Real Convento de Santa Ana vuelve a abrir sus puertas al público. El enclave que entró en los libros de historia de España por ver morir a reina Ana de Austria el 26 de octubre de 1580 retoma sus recorridos guiados. La primera visita de la temporada, a cargo de la Asociación Amigos de Badajoz, se realizará el próximo domingo 12 de octubre, y ya se ha abierto el plazo de inscripción para reservar plaza.

Cómo reservar la visita para entrar al Real Convento

Las visitas se organizarán en tres turnos que se dividen en estas horas: 11:00, 11:45 y 12:30 horas, con grupos de entre 30 y 35 personas. Para participar, es necesario enviar un correo a marcospachecocruz@hotmail.com o a amigosdebadajoz@gmail.com indicando los siguientes datos:

  • Nombre y apellidos de los asistentes

  • Número total de personas

  • Turno elegido

Es importante enviar el correo a solo una de las direcciones y esperar la confirmación, que será enviada por los organizadores.

Las fechas del resto de visitas están programadas para el 9 de noviembre, el 14 de diciembre de 2025, y el 11 de enero y 8 de febrero de 2026, y por el momento, no se gestionarán reservas para otras fechas.

Qué se visitará

Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer:

  • La iglesia y el coro del convento

  • El patio central

  • El museo

  • El claustro bajo de las Hermanas Clarisas

Las visitas estarán guiadas por Ángel González Benítez, Pacheco Cruz y Agustín Torres Leal, miembros de la Asociación de Amigos de Badajoz.

