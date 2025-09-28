Vuelven las visitas guiadas al Real Convento de Santa Ana en Badajoz: horarios y cómo reservar El enclave histórico retoma sus visitas guiadas con Amigos de Badajoz con plazas limitadas y reserva previa obligatoria

Imagen de archivo de una visita guiada al Real Convento de Santa Ana en Badajoz.

Tras un tiempo de pausa, el Real Convento de Santa Ana vuelve a abrir sus puertas al público. El enclave que entró en los libros de historia de España por ver morir a reina Ana de Austria el 26 de octubre de 1580 retoma sus recorridos guiados. La primera visita de la temporada, a cargo de la Asociación Amigos de Badajoz, se realizará el próximo domingo 12 de octubre, y ya se ha abierto el plazo de inscripción para reservar plaza.

Cómo reservar la visita para entrar al Real Convento

Las visitas se organizarán en tres turnos que se dividen en estas horas: 11:00, 11:45 y 12:30 horas, con grupos de entre 30 y 35 personas. Para participar, es necesario enviar un correo a marcospachecocruz@hotmail.com o a amigosdebadajoz@gmail.com indicando los siguientes datos:

Nombre y apellidos de los asistentes

Número total de personas

Turno elegido

Es importante enviar el correo a solo una de las direcciones y esperar la confirmación, que será enviada por los organizadores.

Las fechas del resto de visitas están programadas para el 9 de noviembre, el 14 de diciembre de 2025, y el 11 de enero y 8 de febrero de 2026, y por el momento, no se gestionarán reservas para otras fechas.

Qué se visitará

Durante el recorrido, los asistentes podrán conocer:

La iglesia y el coro del convento

El patio central

El museo

El claustro bajo de las Hermanas Clarisas

Las visitas estarán guiadas por Ángel González Benítez, Pacheco Cruz y Agustín Torres Leal, miembros de la Asociación de Amigos de Badajoz.

