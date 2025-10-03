HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Corrillo de mujeres gitanaS en una edición de la Feria Chica de Mérida. HOY

La Feria Chica de Mérida trae música, exposiciones y reivindicación del pueblo gitano

El viernes 10 y el sábado 11 se concentra el grueso de la programación de una feria recuperada desde 2015

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:05

Comenta

La Feria Chica de Mérida (o la de los gitanos) presenta su programación. Se celebrará la próxima semana, con los actos principales ... concentrados el viernes 10 y el sábado 11. Se desarrollarán para «reconocer el valor del pueblo gitano y agradecer su contribución a la cultura, a la historia, a la que tanto han aportado en el mundo, conmemorando, además, los 600 años en el que el pueblo gitano llegó a la Península Ibérica», ha dicho Ana Aragoneses, delegada de Festejos del Ayuntamiento.

