La Feria Chica de Mérida trae música, exposiciones y reivindicación del pueblo gitano

La Feria Chica de Mérida (o la de los gitanos) presenta su programación. Se celebrará la próxima semana, con los actos principales ... concentrados el viernes 10 y el sábado 11. Se desarrollarán para «reconocer el valor del pueblo gitano y agradecer su contribución a la cultura, a la historia, a la que tanto han aportado en el mundo, conmemorando, además, los 600 años en el que el pueblo gitano llegó a la Península Ibérica», ha dicho Ana Aragoneses, delegada de Festejos del Ayuntamiento.

Este fin de semana ya se van a instalar en la Plaza de España unos soportes con paneles exteriores sobre la historia del pueblo gitano, a cargo de la Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano. Estarán hasta el 17 de octubre.

El próximo viernes será el día que aglutine muchas más actividades. En la Asamblea de Extremadura, a las 19 horas, se celebrarán las segundas jornadas de salud de la Federación de Mujeres de Gitanas Khetane Romnia. Una hora después, a las 20 horas, se llevará a cabo la inauguración oficial en la Asamblea de la Feria Chica con el pregón a cargo de Manuela Salazar, presidenta de la la Asociación de Romis Calis (Mujeres Gitanas) de Badajoz.

«Es una mujer referente en el movimiento asociativo gitanos. Lleva más de casi 30 años en esta asociación, apostando por la cultura, por la educación del pueblo gitano y trabaja especialmente con mujeres, es un verdadero ejemplo a seguir y queremos que ella sea la que haga el pregón inaugural de esa Feria Chica», ha resaltado Aragoneses.

Tras la inauguración se va a a llevar a cabo la presentación de dos exposiciones en el Parlamento regional. Una de ellas se denomina '600 años del Pueblo Gitano, una historia compartida», de Fundación Secretariado Gitano, que refleja algunos de los momentos históricos del pueblo gitano, así como los símbolos, valores y aportaciones culturales.

Está compuesta por ilustraciones realizadas por Daniel Belchi y que va a convivir con otra exposición del Museo del Flamenco Pop. Unamuestra itinerante a cargo de la Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano, con la que se pretende recordar y celebrar la innovación de los artistas gitanos.

Ese mismo viernes, una vez que se hayan inaugurado las diferentes exposiciones, se celebrarán en la Plaza de España los habituales corros, donde se amenizarán con propuestas de artistas del pueblo gitano. Entre ellos, 'La Mari de las 3.000', con Tobalo al piano. El sábado será la actuación musical de 'La Keli', que amenizará el encuentro de gitanos en el en la Plaza de España, el espacio de referencia de la Feria Chica.